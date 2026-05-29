Von Ängelholm über Zürich und Wieselburg nach Salt Lake City: Dieses Jahr hat es für Gregor Biber ganz schön in sich. Der 19-jährige Abwehrspieler stieß in der Vorsaison in Schweden bis ins Finale vor, das mit seinem Klub Rögle Ängelholm gegen Skelleftea verloren wurde. Danach stieß er zu Team Austria, schaffte bei der WM souverän den Klassenerhalt in der Schweiz. Während er jetzt die Akkus im heimischen Wieselburg wieder auflädt, kam ein absolutes Highlight dazu: Biber unterschrieb seinen Eintrittsvertrag in die NHL bei Utah Mammoth aus Salt Lake City, die ihn schon 2024 als 98. Spieler gedrafted hatten.

Stolz: Gregor Biber bei der Unterschrift © Instagram

Jetzt geht es Schlag auf Schlag, wie Biber berichtet: „Mitte Juli geht‘s zum ersten Camp, Anfang September zum zweiten. Dort wird selektiert, welche Spieler es ins NHL-Team schaffen und wer zunächst einmal in der AHL zum Zug kommt.“ Gewusst hat Biber von dem Schritt schon länger, die Mammoth beobachteten ihn in Schweden 2025/26 in 53 Saisonspielen ganz genau. „Die Unterschrift zu setzen, ist schon richtig geil. Glauben kann man es erst, wenn man dort ist“, sagt Biber, der mit 1,90 Metern und knapp 100 Kilo Gardemaße mitbringt.

Das abgelaufene Jahr wird in Erinnerung bleiben. „Auch wenn wir den Titel nicht geholt haben, war es unglaublich, das Finale in Schweden mitzuerleben. Und auch die WM war sehr erfolgreich. Ja, nach der Führung gegen Deutschland (2:6, Anm.) war die Tür zum Viertelfinale offen, danach haben sie uns am falschen Fuß erwischt. Aber man muss auch am Boden bleiben, unser Kader war jung und unerfahren, der Klassenerhalt gelang souverän“, bilanziert Biber, dessen Schwester Anna (24) als Betreuerin bei der WM auch dabei war.

Ausgebildet in der Kaderschmiede des KAC

Und bevor es alleine („Ich kenne schon Leute, bin nicht zum ersten Mal dort, bleibe nur länger“) über den großen Teich geht, darf auch noch einmal an die Anfänge zurückgedacht werden, die gelangen nämlich beim KAC. Dort absolvierte er fürs Farmteam vier AlpsHL-Spiele: „Profiminuten tun immer gut. Außerdem hatte ich dort meine erste Verletzung. Momente, aus denen man viel lernt.“