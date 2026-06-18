Der EC-KAC verpflichtete den kanadischen Angreifer Jacob Hudson. Der 25-Jährige besetzt im Kader des österreichischen Rekordmeisters für die kommende Spielzeit den vierten Importplatz, ist sowohl als Center als auch als Flügelstürmer einsetzbar.

Hudson wurde in Antigonish in der kanadischen Provinz Nova Scotia geboren und verbrachte den Großteil seiner Junioren- und Collegejahre im näheren Umfeld seiner Heimatstadt. Zunächst repräsentierte er mehr als vier Jahre lang die Moncton Wildcats (QMJHL) in Kanadas höchster Nachwuchsliga. Beim Klub aus New Brunswick ernannte ihn der nunmehrige 99ers-Meistertrainer Dan Lacroix auch zum Mannschaftskapitän. Nach seiner Juniorenzeit wechselte Hudson zurück an seinen Geburtsort an die St. Francis Xavier University, für die er zwischen 2021 und 2024 in 85 Spielen 92 Punkte sammelte. In den beiden vergangenen Spielzeiten lief der Stürmer primär für die Maine Mariners, das ECHL-Farmteam der Boston Bruins, auf, ergänzt um zwei Call-Ups in die AHL (Springfield und Providence). Bei den Mariners avancierte er in der abgelaufenen Saison mit 29 Treffern auch zum teamintern erfolgreichsten Torjäger.

Furey: „Er ist eine universelle Verstärkung“

„Wir sind glücklich darüber, dass sich Jacob Hudson unserer Gruppe anschließt. Er ist ein noch recht junger Spieler, der in seinen bisherigen Teams aber schon häufig Führungs- und Kapitänsrollen eingenommen hat. Grundsätzlich agiert er meist als Mittelstürmer, er hat aber auch schon auf den Flügeln gespielt und aufgezeigt, wir sehen ihn also als universelle Verstärkung“, ordnet Head-Coach Kirk Furey die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison ein.. „In unseren bisherigen Gesprächen konnten wir einen jungen Sportler mit sehr positiven Charaktereigenschaften kennenlernen, am Eis haben wir uns sein Spiel aus den letzten Jahren detailliert angeschaut und wissen, dass er einen starken Abschluss und insgesamt gute offensive Instinkte hat. Wir denken, dass er sportlich wie menschlich gut in unsere Mannschaft passen wird.“

Erste Station in Europa

Hudson selbst blickt seinem ersten Engagement in Europa mit Vorfreude entgegen: „Das Eishockey, das in den verschiedenen europäischen Nationen gespielt wird, ist vielseitig und abwechslungsreich, ich denke, dass ich an einem Punkt in meiner Laufbahn bin, an dem ich den Sprung in diese neue Umgebung wagen will, um zu sehen, wie sich meine Fähigkeiten in diese Systeme einfügen. Über die Stadt Klagenfurt, den Klub und seine Fans habe ich bisher viel Positives gehört, Heimspiele vor vollen Rängen, Auswärtspartien mit großer Unterstützung von den Tribünen.. Persönlich reizt mich die – sowohl sportliche wie auch private – Herausforderung, die ein erstmaliger Wechsel nach Europa darstellt. Einer meiner besten Freunde zu Hause in Kanada schwärmte mir bereits vor, dass Österreich sein absolutes Lieblingsland ist: Die Landschaft und die Natur, die Menschen und die Lebensqualität, all das passt und ich bin voll Vorfreude, ein Teil davon zu werden.“