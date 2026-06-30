Die Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel von 10 Prozent auf 4,9 Prozent gilt ab 1. Juli. Die Umstellung betrifft in Summe tausende Artikel. Händler mussten in relativ kurzer Zeit ihre Warenwirtschafts-, Kassen- und Abrechnungssysteme anpassen. Vor allem für kleine und mittelständische Gewerbetreibende und Nahversorger sei „dies eine große und kostenintensive Herausforderung“ gewesen, so der Handelsverband, der Österreichs Handel aber „bestmöglich“ auf die Mehrwertsteuersenkung vorbereitet sieht. Man verspricht, dass der Lebensmittelhandel die Steuersenkung „vollständig und unmittelbar weitergeben“ wird.

Bei folgenden Produkten sinkt der Steuersatz ab Juli auf 4,9 Prozent: frische Milch, Joghurt, Butter, Eier, frisches und tiefgekühltes Gemüse, bestimmte Obstsorten, Reis, Weizenmehl, Weizengrieß, ungekochte sowie ungefüllte Teigwaren, Brot sowie Speisesalz.

Backwaren-Steuersätze je nach Fett- und Zuckergehalt

Die Bäcker kritisieren die künftig unterschiedlichen Backwaren-Steuersätze je nach Fett- und Zuckergehalt. Denn laut gesetzlicher Regelung gilt der begünstigte Steuersatz von 4,9 Prozent für bestimmte Brotwaren nur dann, wenn der Gehalt an Fett und Zucker in der Trockenmasse jeweils 5 Prozent nicht überschreitet. Beispielsweise liegt der Fettgehalt bei Mohnflesserl und Kürbiskernweckerl oftmals über 5 Prozent. So ist Naturjoghurt steuerlich begünstigt, aromatisierte oder gesüßte Varianten mit Fruchtzusatz können je nach Zusammensetzung aber weiterhin mit 10 Prozent besteuert werden.

Man ersuche „um Verständnis, dass einzelne Abgrenzungen unmittelbar aus dem Gesetz resultieren und nicht vom Handel getroffen wurden“, so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zuletzt in einer Aussendung. Die Mitgliedsunternehmen des Handelsverbandes hätten „in den vergangenen Monaten mit Hochdruck gearbeitet und insgesamt rund sechs Millionen Euro investiert, um eine reibungslose Umstellung zu gewährleisten“.

Wo gesenkt wird und wo nicht – was zu beachten ist

Der Handelsverband zeigt anhand einer Reihe von Beispielen auf, dass sich die Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Produkte in der Praxis teilweise als herausfordernd erweist.

Brot und Gebäck. Klassisches Brot ist begünstigt, viele Gebäcksorten ebenso. Fettreicheres oder gesüßtes Gebäck wie Croissants, Brioche oder Laugengebäck fällt hingegen nicht immer unter den ermäßigten Satz – die Einreihung richtet sich nach dem Fettgehalt und der Rezeptur.

Joghurt und Fruchtjoghurt. Naturjoghurt ist begünstigt, aromatisierte oder gesüßte Varianten mit Fruchtzusatz können je nach Zusammensetzung unter einen anderen KN-Code (KN steht für „Kombinierte Nomenklatur“, das ist der achtstellige Warencode der EU) fallen und weiterhin mit 10 Prozent besteuert werden.



Skyr – Produktionsweise entscheidet. Skyr wiederum kann je nach Produktionsweise steuerrechtlich entweder als Frischkäse/Topfen (nicht von der Mehrwertsteuer-Senkung umfasst) oder als Joghurt (von der MwSt-Senkung umfasst) eingestuft werden.



Weizenmehl versus Roggenmehl. Während Weizenmehl und Dinkelmehl von der MwSt-Senkung profitieren, gilt die Senkung nicht für Roggenmehl.



Butter versus Joghurtbutter. Für klassische Butter gilt der 4,9-prozentige MwSt-Satz, für Joghurtbutter und Kräuterbutter hingegen weiterhin der zehnprozentige Satz.



Blattspinat versus Cremespinat. Gefrorener Blattspinat unterliegt dem ermäßigten MwSt.-Satz, gefrorener Cremespinat hingegen nicht, da hier Milch zugesetzt wurde.



Semmel und Wurstsemmel. Wird eine Semmel einzeln verkauft, unterliegt sie dem ermäßigten Steuersatz von 4,9 Prozent. Wird sie jedoch – etwa an der Feinkosttheke oder bereits vorbelegt – mit Wurst, Käse oder Leberkäse versehen, ist das Produkt insgesamt mit 10 Prozent zu versteuern.



Zum Mitnehmen und zum Vor-Ort-Verzehr. Dieselben Produkte können je nach Verkaufsform unterschiedliche Steuersätze aufweisen. Milch zum Mitnehmen etwa 4,9 Prozent; Konsum im Geschäft/Restaurant hingegen 10 Prozent.



Safran, Trüffel, Kapern. Bestimmte Gemüse- und Gewürzsorten sind vom ermäßigten Satz explizit ausgenommen, etwa Trüffel, Kapern und Safran.