Schmerzhaft endete eine Fahrt mit einem Bus der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) für eine Pensionistin. Als sie gerade einsteigen wollte, schlossen sich die Türen des Fahrzeugs. Die ältere Frau wurde erfasst, stürzte zu Boden und verletzte sich an Schulter und Schienbein.

Das war im Februar 2023. Bis der Fall vor wenigen Tagen vor dem Bezirksgericht Klagenfurt abgeschlossen werden konnte, vergingen mehr als drei Jahre. Ein erster Versuch, Schmerzensgeldansprüche durchzusetzen, war zuvor gescheitert. Laut dem Rechtsanwalt der Klägerin, Kurt Oberleitner, bejahte erst das Landesgericht Klagenfurt als Berufungsgericht die Haftung der KMG. Begründet wurde dies sinngemäß damit, dass den Buslenker zwar keine Schuld treffe, ein Bus jedoch grundsätzlich als gefährliches Fahrzeug gelte. Weil sich die Verletzungen letztlich als weniger gravierend herausstellten, musste sich die Frau mit 300 Euro Schmerzensgeld begnügen.

Zweiter Unfall endete mit Kopfverletzung

Der nun geschlossene Vergleich ist aber keineswegs der letzte Akt im Streit zwischen der Pensionistin und dem städtischen Mobilitätsunternehmen. „Nur wenige Monate nach dem Sturz kam es zu einem weiteren Vorfall in einem KMG-Bus. In einer Kurve wurde sie aus dem Sitz geschleudert und zog sich eine Kopfverletzung zu“, erklärt Oberleitner. Auch darüber wird bereits vor Gericht verhandelt. Diesmal fordert die Pensionistin 1500 Euro Schmerzensgeld.

Auch wenn diese Ereignisse einen anderen Eindruck vermitteln könnten: Entweder verletzen sich nur wenige Fahrgäste in KMG-Bussen oder Betroffene scheuen den Rechtsweg. „Uns sind für die Jahre 2024 und 2025 keine weiteren gerichtlichen Klagen außer der gegenständlichen bekannt“, sagt Geschäftsführer Hansjörg Schusser. Einzelne Vorfälle seien zwar von der Haftpflichtversicherung geprüft worden. Wie oft tatsächlich Schadenersatz bezahlt wurde, könne er wegen des Datenschutzes und der geringen Fallzahl nicht sagen.

Schusser rät Fahrgästen, Probleme möglichst rasch dem Kundencenter zu melden. Gerade nach Unfällen sei eine schnelle Meldung wichtig. Außerdem appelliert er, sich während der Fahrt nach Möglichkeit hinzusetzen oder sich gut festzuhalten, beim Ein- und Aussteigen aufmerksam zu sein sowie auf ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen Rücksicht zu nehmen.