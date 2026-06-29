Große Pläne hatten die Villacher Gastronomen Nicole und Patrick Janśa, als sie im August vor zwei Jahren das Kultlokal „Café Bistro Paragraf“ übernahmen. Mit Frühstück und Business-Lunch Business-Lunch wollten sie an die Glanzzeiten des Traditionslokals anknüpfen und den Gästen ein Stück Villacher Gastronomiegeschichte zurückbringen. Nun ist jedoch Schluss: Wie Patrick Janśa gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, wird das „Café Bistro Paragraf“ geschlossen. Ausschlaggebend dafür seien private Umstände: „Und es ist auch nicht absehbar, dass ich wieder einen Gastronomiebetrieb eröffne“, sagt Janśa. Sofern nicht bereits vorher ein neuer Pächter gefunden wird, steht der Schließungstermin bereits fest: „Mit 14. August wird definitiv der letzte Öffnungstag sein“, erklärt Janśa.

Patrick und Nicole Janśa (in der Mitte stehend) bei der 1-Jahres-Feier © Olga Bereslavskaya

Bei der Übernahme hatten die Betreiber noch große Pläne verfolgt. Das Angebot reichte von Frühstück mit Croissants, Müsli und belegten Weckerln bis hin zum Business-Lunch mit klassischer Hausmannskost sowie vegetarischen und veganen Gerichten.