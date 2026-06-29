Große Pläne hatten die Villacher Gastronomen Nicole und Patrick Janśa, als sie im August vor zwei Jahren das Kultlokal „Café Bistro Paragraf“ übernahmen. Mit Frühstück und Business-Lunch Business-Lunch wollten sie an die Glanzzeiten des Traditionslokals anknüpfen und den Gästen ein Stück Villacher Gastronomiegeschichte zurückbringen. Nun ist jedoch Schluss: Wie Patrick Janśa gegenüber der Kleinen Zeitung bestätigt, wird das „Café Bistro Paragraf“ geschlossen. Ausschlaggebend dafür seien private Umstände: „Und es ist auch nicht absehbar, dass ich wieder einen Gastronomiebetrieb eröffne“, sagt Janśa. Sofern nicht bereits vorher ein neuer Pächter gefunden wird, steht der Schließungstermin bereits fest: „Mit 14. August wird definitiv der letzte Öffnungstag sein“, erklärt Janśa.
Bei der Übernahme hatten die Betreiber noch große Pläne verfolgt. Das Angebot reichte von Frühstück mit Croissants, Müsli und belegten Weckerln bis hin zum Business-Lunch mit klassischer Hausmannskost sowie vegetarischen und veganen Gerichten.