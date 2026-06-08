In der Villacher Bahnhofstraße kündigt sich ein weiterer Abschied an. Der 1,2,3 Shop wird noch heuer seine Türen schließen. In großen Lettern wird die Schließung bereits in der Auslage angekündigt. Seit mehr als 25 Jahren gehört das Geschäft zum Straßenbild.

Unternehmer hat mehrere Standbeine

Betreiber ist der Villacher Unternehmer Michael Der. Er führt auch das Geschäft Billigsdorf in der Maria Gailer Straße sowie das WOM Wohnraum-Outlet. Vermietet wird die Geschäftsfläche von der Familie Mosser, die nebenan das Hotel Mosser betreibt. Tina Mosser bedauert die Schließung. Man hoffe, bald wieder einen Nachmieter zu finden, sagt sie. Der Handel in der Innenstadt sei derzeit spürbar angeschlagen.

Dinge des täglichen Bedarfs werden noch bis zur Schließung angeboten © KLZ/Klaus Steiner

Kritik an Bahnhofstraße als Durchzugsstraße

Die Schließung fällt in eine Zeit, in der die Bahnhofstraße bereits länger kritisch diskutiert wird. Es wird bemängelt, dass es der Straße an Frequenz und Anziehungskraft fehle. Die Verbindung vom Bahnhof in Richtung Innenstadt werde zwar stark genutzt, entwickle sich aber zu wenig als lebendiger Geschäftsraum. Kritisiert werden auch Leerstände, zu wenige Parkmöglichkeiten und das Fehlen von starken Frequenzbringern. Viele wünschen sich ein schlüssiges Gesamtkonzept, das die Bahnhofstraße stärker in die Innenstadt einbindet.