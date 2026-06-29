Die Wahl in Graz 2026 ist geschlagen: Die KPÖ legte nochmals stark zu und wird wohl mit den (leicht geschwächten) Grünen die Koalition fortsetzen. Die ÖVP bleibt in Mandaten und Stadträten unverändert. Die Roten erlebten ein Debakel, die Neos einen Dämpfer. Der KFG, eine Abspaltung von der FPÖ, flog hinaus. Genau das macht das blaue Plus von nicht einmal zwei Prozentpunkten aber für die FPÖ in Stadt und Land so wertvoll.

FPÖ: Ein Stadtrat, sechs Sitze und kein „Aufdecker“ mehr

Tatsächlich ist das Potenzial der FPÖ in Graz größer. „Es ist nicht das, was ich mir gewünscht habe“, sagte auch FPÖ-Landesrat Stefan Hermann am Sonntag. Aber: Die FPÖ „grundelte“ nach 2022 mit nur einem Grazer Gemeinderat unter der Wahrnehmungsgrenze. Der Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG) hingegen hatte den Stadtrat, den Klub im Rathaus, die Geldmittel – und ließ in Person von „Aufdecker“ Alexis Pascuttini keine Gelegenheit aus, den FPÖ-Finanzskandal auszubreiten. Diese „Seuchenjahre“ sind vorüber: Künftig sitzt die FPÖ mit eigenem Stadtrat im Stadtsenat, hat nicht einen, sondern sechs Gemeinderäte. Und ist Pascuttini los, der es als Neos-Kandidat mit Listenplatz 3 nicht geschafft hat.

„Darauf können wir aufbauen“, kommentiert man in der Landes-FP das Wahlergebnis. Fünf Jahre „kantige“ Opposition sind programmiert. Und 2031 „gibt es keine Elke Kahr mehr.“

Applaus von der Landes-ÖVP für Spitzenkandidat Kurt Hohensinner (re.) © Klz / Stefan Pajman

Stabilität kommt ÖVP-Khom entgegen

In der Landes-VP ist man über ein über den Daumen gerechnet, unverändertes Wahlergebnis von Spitzenkandidat Kurt Hohensinner erleichtert. Freilich hat der Wirtschaftsbund, dem Parteichefin Manuela Khom angehört, keine Freude, dass das Finanzressort und Bürgermeisteramt weiterhin in dunkelroten Händen bleibt. Andererseits wurde die Ex-Bürgermeisterpartei nicht abgestraft, sondern vermochte zu mobilisieren. Andernfalls wäre eine Personaldiskussion ausgebrochen, die Folgen auf die Landes-VP hätte. So aber können sich Khom & Co. weiter auf ihre Kernfrage fokussieren: Wie schafft man es, den Abstand zur Kunasek-FP zu verringern?

Werner Kogler und Sandra Krautwaschl von den Grünen am Wahlabend im Café Scherbe in Graz © Christoph Kleinsasser

Hauptsache grüne Handschrift

Die Grünen, auch im Landtagsklub, trösten sich trotz der Verluste mit dem „historisch zweitbesten Ergebnis“ in Graz. Der Verlust zweier Mandate tut weh, weil der Regierungssitz aber hielt und man wohl weiterhin in einer Koalition die Stadt mit „grüner Handschrift“ prägen kann, passt das Ergebnis für Landessprecherin Sandra Krautwaschl durchaus. Wie Khom kommt ihr die Stabilität entgegen. Hätte Judith Schwenter stark verloren, wäre das der Landeschefin – vorbelastet durch enttäuschende Wahlergebnisse 2024 – auch auf den Kopf gefallen.

Applaus von Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) für Wahlsiegerin Elke Kahr © Klz / Tk

KPÖ: Freudensprünge und Prinzenrolle

Das KPÖ-Landesduo Claudia Klimt-Weithaler und Alexander Melinz feierte den enormen Erfolg von Elke Kahr bis in die Nachtstunden. Für die Landtagsabgeordneten ist das Ergebnis vor allem Motivation, denn im Oppositionsquartett mit SPÖ, Grünen und Neos im Landhaus ist es nicht leicht, hervorzustechen. Mittelfristig drängt sich für die KP in Graz, wie auch im Landtag die Nachwuchsfrage auf. Die Partei muss sich verjüngen, in der „Prinzenrolle“ im Land ist Alexander Melinz, der aber noch an seiner Bekanntheit arbeiten muss.

Und die SPÖ? Das ist ein eigenes Kapitel. „Das Ergebnis ist für die SPÖ in keiner Weise zu beschönigen und bedarf einer konsequenten Aufarbeitung. Der Grazer Stadtparteivorstand wird nun die notwendigen Weichenstellungen vornehmen. Dessen Beschlüsse und Entscheidungen gilt es abzuwarten“, teilte Max Lercher am Montag knapp mit.