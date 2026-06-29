Die Grazerinnen und Grazer haben also an diesem 28. Juni ihre Stimme abgegeben – doch erst am 27. August wird die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister von Graz gewählt. Denn an diesem Tag, so viel steht schon lange fest, findet die „konstituierende Sitzung“ des neuen Gemeinderats statt: Dabei bestimmen die Mandatarinnen und Mandatare der einzelnen Parteien, gestützt auf das Wahlergebnis vom 28. Juni, formal die frische Stadtspitze. Dieses Treffen muss laut Statut „innerhalb von 60 Tagen nach dem Wahltag“ stattfinden – damit die Rathaus-Mitarbeiter ihren Urlaub rechtzeitig planen können, habe sie also den 27. August dafür festgelegt. Meinte Elke Kahr (KPÖ), wohl auch die neue Grazer Bürgermeisterin.

Schon am Montag tagt die KPÖ

Denn ihre Partei konnte Stimmen zulegen und klar den Wahlsieg für sich verbuchen. Wie es dazu kommen konnte, wird die Partei schon am Tag nach der Wahl analysieren: Um 15 Uhr findet am 29. Juni eine Sitzung der KPÖ statt, wie Hanno Wisiak seitens des Klubs bestätigt. „Wir werden das Wahlergebnis analysieren und uns jeden Sprengel genau anschauen.“ Also angesichts des Erfolgs einander in den Armen liegen? Wisiak verneint lachend: „Nein, nein, wir führen eine sogenannte ,Manöverkritik‘ durch. Dazu gehört auch, was nicht so gut gelaufen ist.“

Die Spitzen der im neuen Gemeinderat vertretenen Parteien. Elke Kahr (Zweite von links) will mit allen verhandeln © Klz / Stefan Pajman

Ergebnis am 27. August

Anschließend werde Elke Kahr noch in den nächsten Tagen erste Termine für Gespräche und Koalitionsverhandlungen mit den Spitzen der anderen Parteien ausmachen. Stand gestern Abend, würde sich ja eine Zweierkoalition KPÖ/Grüne ausgehen. Das Ergebnis werden die Grazerinnen und Grazer spätestens am 27. August erfahren.