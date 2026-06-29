Blaues Land, dunkelrote Stadt: Graz bleibt links, nach dem neuerlichen Wahltriumph der KPÖ ist die Landeshauptstadt sogar linker denn je. 35,6 Prozent konnte Elke Kahr einfahren und den Überraschungserfolg von 2021 sogar noch toppen. Damals holte man 28,8 Prozent und stürzte Rekordbürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) vom Thron. Der Abstand zur ÖVP ist nun dramatisch gewachsen, Nagl-Nachfolger Kurt Hohensinner muss ein leichtes Minus von 0,6 Punkten hinnehmen und kommt auf 25,3 Prozent.

„Bei dieser Wahl wurden damit gleich zwei Grundregeln gebrochen“, sagt Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. „Erstens, dass Protest immer rechts ist. Zweitens, dass Regierende bei Wahlen abgestraft werden.“ Kahr schafft nämlich das scheinbar Paradoxe: Sie sammelt auch als Bürgermeisterin Proteststimmen ein.

„Die Grazerinnen und Grazer sind deswegen aber keine Kommunisten", so Stainer-Hämmerle. Die KPÖ habe es geschafft, „über Jahre glaubwürdig und konsequent ihre Politik zu machen“. Man switcht nicht von Thema zu Thema, wechselt nicht die Haltung, nur weil es Umfragen vielleicht nahelegen – „und hat eine Person an der Spitze, die all das glaubwürdig verkörpert“. Das ist für die Politologin der Grundstein für den KPÖ-Erfolg, diese Strategie könnten sich andere Parteien abschauen. „Auf Bundesebene gelingt diese Kombination von Thema und richtiger Person derzeit der FPÖ am besten, in Graz der KPÖ.“

Die ÖVP profitierte von der Schwäche der FPÖ

Das Kopf-an-Kopf-Rennen, das ÖVP-Chef Hohensinner noch im Wahlkampf ausrufen wollte, ist nicht eingetreten. Die Volkspartei behauptet aber ungefährdet Platz zwei. Da gratuliert sogar die Landespartei „zu einem starken Ergebnis“, aus der sonst eher Hohensinner-kritische Töne zu vernehmen waren. „Er hatte aber auch von rechts keine Konkurrenz“, ordnet Stainer-Hämmerle das VP-Ergebnis ein. Dass der Abstand zur KPÖ so groß ist, schmerzt dann doch viele in der Partei; auch, weil „das Schreckgespenst, das man an die Wand gemalt hat, nicht gewirkt hat“. Und vielleicht war die polarisierende Verkehrspolitik, der Hauptkritikpunkt der ÖVP an der aktuellen Koalition, „gar nicht so ein Aufreger wie gedacht“.

Damit nicht genug, ist auch das Hauptwahlziel nicht erreicht: das Brechen der linken Mehrheit. Jetzt geht sich sogar eine Koalition aus KPÖ und Grünen aus – mit 25 von 48 Mandaten hat man zu zweit eine hauchdünne Mehrheit im neuen Gemeinderat. Entsprechend groß das Durchatmen bei Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und ihren Grünen: Trotz Verlusten von 2,5 Punkten holt man 14,8 Prozent und Platz drei. Und kann vor allem weiterregieren, wenn man sich mit der KPÖ inhaltlich wiederfindet – woran am Wahlabend niemand zweifelt.

Große Enttäuschung trotz eines freiheitlichen Plus

Die einzigen, die an diesem Sonntag noch ein Plus vor dem Ergebnis haben, sind die Freiheitlichen: plus 1,6 Punkte auf 12,2 Prozent. Dennoch überwiegt bei den Blauen die Enttäuschung. Überall sonst surft die FPÖ auf einer Erfolgswelle, nur in Graz kommt man auch nach dem schwachen Abschneiden 2021 nicht vom Fleck. Mit René Apfelknab setzte man auf einen völlig unbekannten Spitzenkandidaten, dazu die Parteiausschlüsse kurz vor der Wahl – da war nicht mehr drin.

Ein Debakel auf ohnehin schon niedrigem Niveau erlebt die SPÖ: Doris Kampus schafft nur noch 5,6 Prozent, einmal mehr ein historisch schlechtestes Ergebnis für die Grazer Sozialdemokraten und ein Minus von 3,9 Punkten. „Das ist dramatisch, weil Graz für die SPÖ ja auch bei Landtags- und Nationalratswahlen wichtig ist“, sagt Stainer-Hämmerle. „Das Potenzial wäre da, aber die Partei ist hier völlig abgemeldet.“ Kampus selbst wird wohl am heutigen Montag die Konsequenzen ziehen.

Kein Stadtrat, kein Klubstatus: Neos bleiben bei zwei Mandaten

Große Enttäuschung auch bei den Neos. Philipp Pointner hatte zuletzt sogar mit dem Bildungsstadtrat geliebäugelt, jetzt hat man nicht einmal das Minimalziel geschafft, nämlich ein drittes Mandat und damit Klubstärke. Minus 0,6 Punkte reichten für nur 4,8 Prozent. Damit hat Ex-FPÖ- und Ex-KFG-Mann Alexis Pascuttini kein Mandat, sofern Pointner bleibt.

Die volle Konsequenz hat die angesprochene KFG gezogen: Nur 0,7 Prozent, also löst Noch-Stadträtin Claudia Schönbacher die FPÖ-Abspaltung wieder auf. Alle anderen Listen – MFG, DBÖ, Liste Gaza und Piraten – haben den Einzug in den Gemeinderat ebenfalls deutlich verpasst.

So schwierig die Koalitionsfrage vor der Wahl schien, so eindeutig wirkt sie nun zu beantworten: Die Chancen stehen gut, dass KPÖ und Grüne zu zweit weiterregieren. Diesmal brauchen sie keine dritte Partei wie bisher die SPÖ, um im Gemeinderat eine Mehrheit zu haben. Im Stadtsenat – also der Stadtregierung, die ebenfalls nach Proporzsystem beschickt wird – hatte man die Mehrheit schon bisher: drei KPÖ-Sitze und einen für die Grünen. Daran ändert sich auch jetzt nichts. Die ÖVP stellt wie bisher zwei und die FPÖ wieder einen Stadtrat.

KPÖ und Grüne als Zweierkoalition: Noch nicht offiziell, aber das einzig Realistische

Alle Spekulationen im Vorfeld, wie eine Zusammenarbeit zwischen KPÖ und ÖVP ausschauen und wie lange so etwas gut gehen könnte, wer sich wie stark inhaltlich verbiegen müsste, scheinen mit diesem Ergebnis Makulatur zu sein. Dass sich die Neos am Ende noch strategisch für eine Zusammenarbeit mit KPÖ-Beteiligung geöffnet haben, spielt nun ebenfalls keine Rolle mehr.

Formal verkündet ist Dunkelrot-Grün noch nicht. Bürgermeisterin Kahr hat angekündigt, mit allen Parteien Gespräche zu führen, „wie sich das gehört“. Robert Krotzer hatte nach der ersten Hochrechnung aber schon angedeutet, dass eine linke Koalition wahrscheinlich ist und auf „Erfahrungswerte und die bisher gute Zusammenarbeit“ verwiesen. „Wir werden unseren Stil weiter pflegen: eine Stadt, die für die Menschen da ist. Das braucht es gerade in Krisenzeiten wie diesen.“

Stichwort Krotzer: Er gilt als designierter Nachfolger von Kahr, die im Herbst 65 Jahre alt wird. Ob ein Wechsel innerhalb der nächsten fünf Jahre passiert, wie es die ÖVP offen vermutet, bleibt weiter offen. Aber selbst wenn: „Die KPÖ ist mehr als nur Elke Kahr“, sagt Politologin Stainer-Hämmerle. „Der Zuwachs jetzt ist schon ihre Leistung“, an einen großen Einbruch der KPÖ ohne Kahr glaubt sie nicht.