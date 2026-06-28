Kühlen Kopf bewahren in der Hitze mussten Sonntagmittag die 14 Autorinnen und Autoren, die drei Tage lang in Klagenfurt um die Wette gelesen hatten. Der Schweiß auf der Stirn entstand wohl bei so manchem nicht nur durch die Temperaturen, sondern auch durch die Nervosität, als sie da nebeneinander vor der ORF-Gartenbühne in ihren Liegestühlen auf das Voting der Jury im Saal warteten.

„Liebe Lena, abgeräumt!“, freute sich dann Juror Thomas Strässle in seiner Laudatio mit der großen Siegerin des Jubiläumswettbewerbes: Die Deutsche Lena Schätte gewann mit ihrem Beitrag „Was wir tragen“ nicht nur den 50. Bachmannpreis der Landeshauptstadt Klagenfurt (30.000 Euro), sondern auch den BKS-Bank-Publikumspreis (7000 Euro), der heuer in Kombination mit dem Festival-Stipendium des Carinthischen Sommers (3000 Euro) vergeben wurde. Ihre Geschichte von der Freundschaft zweier dicker Mädchen und einer schwierigen Mutter-Tochter-Beziehung besticht laut Strässle „durch stupende Unsentimentalität“ und eine „Sprache voll Schönheit und Schlichtheit“. Die 1993 geborene Autorin war überwältigt: „Es ist ein Fiebertraum“.

Kinga Tóth zeigte sich überwältigt © Weichselbraun

Der Sprache, der „Buntheit vieler Stimmen in einer Grenzregion“ (so Klaus Kastberger) hatte auch das Lob der Jury nach der Lesung der ungarischen Autorin Kinga Tóth gegolten. Sie erhielt den Kelag-Preis (15.000 Euro) für ihren Text „Ostblock-Mädel“ über Frauen, die als Arbeitsmigrantinnen ständig die Grenze zwischen Ungarn und Österreich überschreiten. „Frech, sehnsüchtig, poetisch“ ist der Blick aus Frauensicht in diesen „großen Kulturraum“ für Laudatorin Brigitte Schwens-Harrant, die Tóth eingeladen hatte. „Ich hatte Todesangst“, lachte die Preisträgerin unter Tränen auf die Frage von Moderator Peter Fässlacher, wie es ihr gegangen sei: „Es ist schockierend super hier!“

Ungewöhnlich einstimmig

Ungewöhnlich eindeutig war heuer übrigens das Abstimmungs-Prozedere: keine Stichwahl war nötig. Klar erfolgte demnach auch die Kür des Deutschen Ozan Zakariya Keskinkılıç zum Gewinner des Deutschlandfunk-Preises (12.500 Euro) mit der Geschichte „Vater ohne Sohn“. Darin schwanke der Protagonist zwischen Schuld und Vergebung, Glaube und Zweifel, „nimmt er uns mit auf der Suche nach seinem Ort im Leben", so Laudatorin Mara Delius.

Nach einer Formulierung, wie sie ihre Familie von ihrer Krebserkrankung informieren soll, sucht hingegen die Erzählerin in Magdalena Schrefels autofiktionalem Text „Kirschen, Herz mit Verband“. Für diesen sachlich-kühlen und doch so anrührenden Beitrag erhielt die in Berlin lebende Niederösterreicherin den 3sat-Preis (7.500 Euro) zugesprochen. Laura de Weck, die Schrefel eingeladen hatte, lobte besonders die „Gleichzeitigkeit von Sachlichkeit und Sinnlichkeit“ in dieser Geschichte, in der es auch wieder um die Sprache, das Finden der richtigen Worte geht.