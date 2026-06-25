Der erste Lesetag beim 50. Bewerb im Namen der Dichterin wurde dem Datum gerecht: Exakt am Donnerstag vor 100 Jahren wurde Ingeborg Bachmann geboren, und die beachtliche Qualität der präsentierten Texte legte die Latte für die nachfolgenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen hoch. Das Doppeljubiläum wollen sich viele nicht entgehen lassen, das Publikumsinteresse ist trotz brütender Hitze enorm: eine Menschenschlange vor dem Saaleinlass im ORF-Theater, kein freier Sitzplatz im Garten, dankbar genutzte Wasserspender und im Laufe des Tages immer mehr barfüßige Literaturfreunde, die Schatten suchen.

Kleiner Paukenschlag

Am Ende des schweißtreibenden Tages stand mit einem ironischen Text über den Literaturbetrieb der aktuellen Stadtschreiberin von Graz, Slata Roschal, ein kleiner Paukenschlag: Die Autorin verließ noch vor der Jurydiskussion den Saal, wie sie es in einem Zeitungsinterview vor zwei Tagen bereits angekündigt hatte und kritisierte im anschließenden 3sat-Interview Literaturkritik im Fernsehen. „Man sollte den Diskurs nicht verlassen“, zeigte sich Juror Philipp Tingler verständnislos, worauf ein kurzer Wortwechsel innerhalb der Jury zur Kritik an der Kritik aufflammte. Der Tadel der Autorin ging wohl nach hinten los, wurde insgesamt doch mehr darüber als über ihren Text gesprochen.

Kinga Tóth © APA / Wolfgang Jannach

Das komplette Gegenteil erlebte das Publikum davor bei der Lesung der gebürtigen Ungarin Kinga Tóth, die offensichtlich gerührt der Jury dankte, dass sie zum Wettlesen eingeladen worden war und sich über die Diskussion freute. Ihre Text-Performance „Ostblock-Mädel“, die über das Sprechen und Schreiben in zwei Sprachen und das Leben an einer Grenze nachdenkt, beeindruckte die Kritiker. Brigitte Schwens-Harrant, die die Autorin nominiert hatte: „Hier sprechen Frauen, die Überlebenskünstlerinnen sind, die immer schon Grenzen übertreten haben“. Klaus Kastberger weist auf die historische Nähe zwischen Ungarn und Österreich hin, auf den hier hautnah erlebten Fall des Eisernen Vorhangs und er verweist auf zwei Bachmannpreisträgerinnen: Natascha Gangl, die entlang der Grenze zwischen der Steiermark und Slowenien ihren Siegertext entwickelte und Maja Haderlap, die Kärntner Slowenin: „In welcher Sprache spreche ich, in welcher schreibe ich, um Anschluss an die internationale Literatur zu finden?“ Außerdem wurde gelobt: der grandiose Vortrag, die Buntheit vieler Stimmen, die Sinnlichkeit des Textes, sein Unterhaltungswert. Nur Philipp Tingler fühlte sich „wie in einer Zeitkapsel“ und fand das Ganze „anachronistisch“.

Fiona Sironic © APA / Wolfgang Jannach

Seiner Rolle als Spaltpilz wurde der Schweizer Juror auch nach der ersten Lesung des Tages gerecht, indem er Fiona Sironics Beitrag „Mikrobieller Befall“ als banal und langweilig qualifizierte, während sich seine Kollegen von der großartig konstruierten (Schwens-Harrant), amüsant lakonischen Dystopie (Mara Delius) der in Wien lebenden Deutschen angetan zeigten. Klaus Kastberger, der sich als Phobiker in Bezug auf Schimmel-Flecken outete, freute sich, dass die Geschichte „ohne die üblichen Anthropozän-Klischees“ auskomme. Der Zufall des Losentscheids platzierte als zweite Lesung des Vormittages gleich noch einen Text um einen Fleck: Der von Thomas Strässle nominierte deutsche Autor Kurt Prödel erzählt in „Portweinfleck“ von einem Feuermal im Gesicht, von Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung und dem Verhältnis zum eigenen Körper.