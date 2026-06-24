Wortgewaltig, visionär, präzise beobachtend in ihren Texten. Ruhig, kontrolliert, vielleicht sogar etwas schüchtern in ihren Interviews. Das sind die beiden Extreme, zwischen denen sich die große Kärntner Autorin Ingeborg Bachmann in Regina Schillings essayistischem Dokumentarfilm „Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war“ präsentiert. Eines jedoch ist beiden Polen gemein: In jedem Fall wollen die Männer die Deutungshoheit behalten. Fallen ihr beim Reden ins Wort oder minimieren, wie Marcel Reich-Ranicki, das literarische Schaffen der Frauen. Es gäbe „gewisse Berufe, die Frauen schwieriger fallen“, ist der Kritiker einmal zu hören.

Es gibt ein weibliches Schreiben

Ingeborg, die kluge, belesene Schülerin, die „lustige, junge Studentin“, die Intellektuelle unter Männern, die sich fragte, „bin ich eine Frau oder bin ich ein Irrtum“. Regisseurin Schilling spürte schon einst mit Humor und Sozialkritik in „Kulenkampffs Schuhe“ den Helden ihrer Kindheit, in diesem Fall den großen Nachkriegsunterhaltungs-Fernsehmoderatoren, nach. Nun widmet sie sich jener Person, die ihr in jungen Jahren eröffnete, „dass es ein weibliches Schreiben gibt". Dass diese Frau mit ihrer künstlerischen Verwurzelung in der Literaturszene ebenso wie mit ihrer eigenen Identität zu kämpfen hatte, sind Schichten, die die Regisseurin behutsam und einfühlsam von der modernen Legende abschält.

Bachmann nimmt im modernen Kanon den Platz einer der Großen ein, ein ganzer renommierter Literaturwettbewerb ist nach ihr benannt. Schilling erinnert uns daran, wie getrieben Bachmann war. Vom Trauma der Kriegsjahre in Kärnten, als sie im Garten Literatur las, während rund um sie die Bomben fielen. Von den gescheiterten Romanzen oder Lebensgemeinschaften mit Paul Celan, Hans Werner Henze oder Max Frisch. Von der operativen Entfernung der Gebärmutter. Von ihrer Medikamentenabhängigkeit.

Grundlage dieser narrativen Verquickungen sind Bachmanns Texte selbst, an denen sich Schilling orientiert, sowie das spärlich vorhandene Videomaterial: Interviews, Ansprachen, Preisverleihungen, das berühmte „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“. Ebenso eine Größe in ihrem eigenen Metier: die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller, die in einer metafiktionalen Ebene mit Schilling einen Tag im Leben der Bachmann nachkonstruiert. Ausgehend von einem Apartment in Rom erkundet Hüllers Bachmann die Metropole, etruskische Ausgrabungsstätten, und schminkt sich für eine Nacht in der Stadt. Sie tut dies stets mit einem Knopf und Bachmanns Texten im Ohr, um die Stimmung vorzugeben; das hat Schilling vorab verraten. Ingeborg Bachmann, die unsichtbare Co-Regisseurin.

Bachmann „ist und bleibt eine gefallene Lyrikerin“, tönt es da einmal mitleidig in einer (männlichen) Kritik über die Archivaufnahmen hinweg. Heuer wird die Autorin zu ihrem 100. Geburtstag und für ihre Verdienste um die Weltliteratur gefeiert. Eine Frau, die laut Eigenaussage nur existierte, wenn sie schrieb. Schilling gelingt eine komplexe Meditation über die Künstlerin und Frauen in der Literatur, die zwar auch viel Altbekanntes aufwartet, aber es gekonnt neuartig verpackt. ●●●●○