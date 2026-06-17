Überleben im Horrorfilm ist nicht leicht. Gerne wartet das gefährliche Monster hinter der Tür, um die Ecke oder in einem anderen unvorhersehbaren Versteck. Was aber, wenn das Monster kein Antagonist mit niederen Absichten ist, sondern eine Konfrontation mit den eigenen Abgründen? Solche Abgründe hat auch Clark (Chiwetel Ejiofor). Der Möbelhändler lebt anno 1990 getrennt von seiner Frau und hat sich nachts in sein schlecht laufendes Möbelhaus einquartiert. Seinen Frust über die Trennung sowie sein eher unterdurchschnittliches Leben versucht er in der Therapie bei Dr. Mary Kline (Renate Reinsve) aufzuarbeiten.

Portal in der Wand

Mary hält Clarks Beschwerden für den Ausdruck eines ausgeprägten Narzissmus. Ungeachtet dessen hat sie es sich – wie in ihren Büchern und zahlreichen Home-Videos – zur Aufgabe gemacht, Wege zu einem erfolgreichen Leben aufzuzeigen. Zugleich ringt sie mit ihrer eigenen Vergangenheit: dem Aufwachsen mit einer psychisch instabilen Mutter, die ihre Tochter von der Außenwelt abschirmte. Dem geradlinigen Weg Marys stehen die mysteriösen, labyrinthischen „Backrooms“ (Hinterzimmer) unter Clarks Möbelgeschäft entgegen. Diese Gänge entdeckt er, als er dem ständigen Lichterflackern und den hohen Stromrechnungen seines Ladens auf den Grund gehen will. Durch ein Portal in der Wand stolpert er in eine Art neongelb ausgeleuchtetes Bürogebäude, das, je weiter man vordringt, immer surrealere Auswüchse annimmt. Von im Boden versenkten Möbeln, winzigen Türen bis hin zu Tunneln, die sich in Rutschen verwandeln.

Regisseur Kane Parsons präsentiert hier aber kein Alice-Wunderland. Die Backrooms fungieren wie verzweigte Gedankengänge. Oder wie ein neurologisches Netzwerk, in dem Clark, seiner Assistentin Kat (Lukita Maxwell), ihrem Freund Bobby (Finn Bennett) sowie später auch Mary die schaurigsten Momente wie vertraute Erinnerungen erscheinen. Das Unbehagen dieser Welt ist die Grundlage der „Backrooms“-Saga, die als Horrorgeschichte ihren Anfang auf der Website 4chan nahm. Ein User hatte ein Foto der ehemaligen Räumlichkeiten eines Möbelhauses in Wisconsin hochgeladen. Die leeren Räume mit der bedrückenden, gelben Atmosphäre inspirierten andere User dazu, das Konzept von übernatürlichen Ebenen zu entwickeln. Anfang 2022 adaptierte Parsons die Idee zu einer „Backrooms“-Kurzfilmreihe auf YouTube, bald darauf klopfte Hollywood an.

Parsons gelingt es erneut, die erdrückende Stimmung dieser Räumlichkeiten einzufangen. Nur die Symbolik plätschert etwas ungeschickt dahin. Dass Clark sich in seinen eigenen Rechtfertigungen und Ausreden für sein Leben so verliert wie in den Gängen, ist eine schöne Idee, hüpft aber im letzten Drittel des Films zu wild herum. Der ganze Aufbau Marys als Figur, die ihr Trauma hinter ihrer Rolle als Psychologin verbirgt, wird nicht mehr aufgegriffen. Zudem führt Parsons einen weiteren Handlungsstrang mit dem Wissenschaftler Phil (Mark Duplass) ein, der den Film eher erstickt als bereichert.

So verläuft sich Parsons selbst ein wenig zu tief im Labyrinth seiner filmischen Ambitionen. Dennoch: Mit gerade einmal 20 Jahren zeigt der Jungregisseur durchaus Talent. Man darf hoffen, dass sein nächster Horrorfilm mehr Gravitas bietet.



Bewertung: ●●●○○