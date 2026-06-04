Ist die Realität schon schauerlich genug, kann man dem Horror auf der Leinwand nur noch ins Gesicht lachen. Das taten die Wayans-Brüder – Comedy-Koryphäen, die der afroamerikanischen Community mit „In Living Color“ einst ihr eigenes „Saturday Night Live“ schenkten – schon einmal mit Erfolg. „Scary Movie“ nahm dem Slasher-Revival der Neunziger den Wind aus den Segeln. „Scream“, paradoxerweise selbst Satire auf Gruselklischees, bekam damals das meiste Fett weg. Dass die rabiate Gagkanone der Wayans nicht auf intellektuelle Sensibilitäten abzielt, wird im sechsten Teil der Metzler-Parodie nun keineswegs versteckt. Beziehungsweise dem Publikum zu Beginn mitgeteilt. Der Humor der Brüder Wayans, denen ihre Kreation nach Teil zwei weggenommen wurde, habe sich nicht verändert, wolle man klarmachen. Das Horrorgenre in Teilen ebenso wenig. Erneut wird zentral das „Scream“-Universum persifliert. Ein Ghostface-Killer treibt sein Unwesen, doch dieser hat es auf die neue Generation abgesehen. Die Kinder, Neffen und Nichten der heldenhaft-tollpatschigen Cindy (Anna Faris), ihrer plappermäuligen Freundin Brenda (Regina Hall) und dem weiterhin dauerbekifften Shorty (Franchise-Miterfinder Marlon Wayans). Schließlich ist das Zeitalter der Remakes und Requels angebrochen. Die alte Garde vermittelt der neuen die wichtigsten Regeln. Eine mäßig gelungene Übergabe des Staffelstabs.

Anspielungen ohne Ende

Abseits lauwarmer Neuaufgüsse hat sich im Grusel-Sektor unlängst einiges bewegt. Das Kunstwort „elevated horror“ (sprich: „gehobener“ Horror) ist in aller Munde, Vertreter wie „Get Out“, „The Substance“ oder zuletzt „Sinners“ und „Weapons“ wurden mit Oscars bedacht – eine Veranstaltung, die lange allergisch aufs Genre-Kino reagierte. Diese Trends werden, wie könnte es anders sein, auch in diesem semilustigen Referenzfeuerwerk nicht ignoriert. Der Zeitgeist ist nicht stehen geblieben und das muss sich auch dieses nostalgisch verdrossene Sequel eingestehen. Mit zitterndem Zeigefinger echauffiert man sich über die „überkorrekte“ Gen Z, in anderen Momenten wiederum über Fake News und die Neue Rechte. Keine Seite bleibt verschont. Warum man sich mit dem Marketing, laut dem der Film „die Cancel-Culture canceln“ werde, einem reaktionären Weltbild anbiedert, bleibt fraglich. Vielleicht sollte man von einem „Scary Movie“ auch keinen politischen Scharfsinn erwarten. Schon aber eine hohe Gagdichte, die einmal mehr, einmal weniger blöde in den Tiefen moderner Pop- und Internetkultur kramt. Ob man darüber lachen kann, bleibt Geschmackssache. Wer sich an die unsägliche Parodiefilm-Welle der 2000er erinnert, wird aber bemerken: es hätte wesentlich schlimmer kommen können.