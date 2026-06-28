Kurz nach der Entgegennahme des Ingeborg-Bachmann-Preises gab die deutsche Autorin Lena Schätte, die zudem mit dem Publikumspreis ausgezeichnet wurde, der APA und der „Kleinen Zeitung“ ein erstes Interview.
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Bachmann-Preisträgerin
Lena Schätte: „Nur zu schreiben wäre vielleicht zu reizarm“
Interview. Die deutsche Autorin Lena Schätte wurde mit dem Bachmann-Preis 2026 ausgezeichnet. Ein Gespräch über den Einfluss ihrer Arbeit als Psychiatriekrankenschwester auf ihr Schreiben, den kommenden Roman und den „Fiebertraum“.