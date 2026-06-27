Die letzte Lesung am letzten Lesetag dauerte nur kurz. Aber nicht weil die Autorin abrupt die Arena verlassen hätte, so wie Slata Roschal am Donnerstag, sondern weil der Beitrag der deutschen Teilnehmerin Gesche Heumann nur zwei A4-Seiten lang war. „Mutig“ war die erste Reaktion von Thomas Strässle, und Laura de Weck bekannte, dass sie nach Erhalt der Post beim ORF nachgefragt hatte, ob da nicht ein paar Seiten fehlen würden. Doch letztlich überzeugten diese zwei Seiten die anfangs verwirrte Jury. „Das tiefe Gesicht“ ist ein Text über bildende Kunst – „eine grandiose Miniatur, sehr, sehr gut“ (Mara Delius). Und Philipp Tingler, der Heumann mitgebracht hat: „Das ist ein Text darüber, was Kunst ausmacht, wie sich ihr Wert bemisst.“

Verunsicherung

Verunsichert zeigte sich die diskussionsfreudige Jury auch bei zwei weiteren Lesungen am Samstag. Ö1-Redakteur Wolfgang Popp, eingeladen von Klaus Kastberger, eröffnete seinen Auftritt damit, dass „der Text, den ich hier gerade lese nicht der ist, den ich eingereicht habe.“ Die Geschichte, die von sich selbst erzähle, habe „humoristisches Potential“ und „schöne Wortspiele“, lobte Thomas Strässle verhalten, allerdings möge er keine Texte, die sich selbst erklären würden. „Jetzt bin ich neugierig“ betitelte der Autor seine Assoziationsketten während einer Zugfahrt von Wien nach Klagenfurt. Brigitte Schwens-Harrant liest das „ironisch“, Philipp Tingler „wie eine Kolumne“.

Und auch der zweite Österreicher des Tages, der Steirer Christoph Szalay, machte manche in der Jury ratlos: „Ich habe die Geschichte noch nicht genau begriffen“ (Mithu Sanyal). Der ehemalige Leistungssportler Szalay schreibt in „Amiata“ über seine Vergangenheit als Schispringer, an die er sich auf einer Wanderung in die Berge erinnert. Brigitte Schwens-Harrant, die den Autor eingeladen hatte, lobte: „Die Kraft des Textes liegt darin, dass er ohne die Moral von der Geschicht´ auskommt.“

Lakonischer Humor

Die ließ sich in der hochgelobten, ersten Lesung des Tages allerdings schon festmachen: Die in Berlin geborene Autorin Derya Uzun schildert in „Fragmente eines Suizids“ (so wie am Vortag Lena Schätte) eine problematische Mutter-Tochter-Beziehung zwischen einer selbstmordgefährdeten türkischen Mutter und ihrer Tochter, einer angehenden Literaturwissenschaftlerin. Dabei überblendet die Autorin immer wieder „die beiden Welten Herkunft und Ausbildung“. Klaus Kastberger fand den Satz: „In meiner Familie waren Selbstmordversuche ein beliebtes Stilmittel“ grandios. Den lakonischen Humor mochte auch Philipp Tingler, dennoch kritisierte er zu viele „konventionelle Passagen“.

Szenenapplaus

Die Jury zeigte sich bei diesem Jubiläumswettbewerb in Hochform: diskussionsfreudig, humorvoll, wertschätzend, auch wenn die Meinungen manchmal aufeinander krachten. Langweilig war ihr (und dem Publikum) nicht, auch wenn heuer wieder autofiktionale Selbstbespiegelungs-Texte das Gros der Beiträge ausmachten. Die Jurorenrunde erntete, ermuntert vom souveränen Moderator Peter Fässlacher, sogar Szenenapplaus, einzelne Texte auch spontanes Lachen im Publikum.

Zwei außertourliche Auftritte hatte der Justiziar Andreas Sourij, der sonst immer erst am Sonntag bei der Preisverleihung in Aktion tritt. Er musste nach via Social Media bekannt gewordenen Vorwürfen prüfen, ob bei zwei Lesungen das Erstveröffentlichungsgebot verletzt worden war. War es nicht, Slata Roschal und Caroline Rosales bleiben im Bewerb. Bei der Preisverleihung kommt der Justiziar wieder in seiner Hauptrolle zum Einsatz.