Franzobel

Franzobel, Bachmannpreisträger 1995, 2017 bei seiner „Klagenfurter Rede“ © Elisabeth Peutz

Zwei Romane, die mich in letzter Zeit umgehauen haben: „Unten leben“ von dem Peruaner Gustavo Faverón Patriau ist ein kluges Vexierspiel über südamerikanische und deutsche Geschichte, ein kompliziertes, aber ungemein anregendes Buch. Wie Patriau mit dem Motiv der Zeit umgeht, ist erzähltechnisch geradezu revolutionär.

„Der Erlkönig“ von Michel Tournier ist bereits 1970 erschienen, aber trotz einer grandiosen Verfilmung mit John Malkovich bislang völlig an mir vorübergegangen. Die Hauptfigur erinnert an Grenouille aus Süßkinds Parfüm, ist ein französischer Zwangsarbeiter namens Abel in Nazideutschland. Ein sagenhafter, poetischer, oftmals auch verstörender Text, der einem wirklich die Schuhe auszieht.

Maja Haderlap

Maja Haderlap erhält den Ingeborg Bachmann-Preis 2011 © Weichselbraun

Lea Ypi erzählt in „Frei“ die Geschichte ihrer Kindheit, ihres Heranwachsens im postrevolutionären Albanien so anschaulich und eindrücklich, dass man glaubt durch ihre Augen die Geschichte Albaniens erfassen zu können. Es ist eine Geschichte der Desillusionierung, des Nicht-Wissens, der Entbehrungen und der Gewalt. Lea Ypi verliert sich nie in blindwütigen Erregungen. Sie bleibt skeptisch, warmherzig und erhellend.

András Visky erzählt in „Die Aussiedlung“ die Geschichte der Vertreibung und Demütigung seiner Familie im kommunistischen Nachkriegsrumänien auf eine unnachahmliche Weise, in einer geradezu alttestamentarisch aufgeladenen, poetischen Sprache. Die kurzen Kapitel lesen sich wie Fieberträume. Obwohl das Buch von Willkür und Gewalt berichtet, ist es ein Text über die Liebe, an die sich das Kind unbeugsam klammert, um zu überleben.

Tex Rubinowitz

Tex Rubinowitz, Bachmannpreis 2014 © Elisabeth Peutz

Mein aktuelles Lieblingsbuch ist „Birken“, aus einer Reihe namens „Naturkunden“, die die erfolgreiche Autorin Judith Schalansky für den Verlag Matthes & Seitz herausgibt, sie ist selbst nicht nur eine großartige Autorin, sondern auch Grafikerin, hat also gute Visionen, die über den Text hinausgehen, wie er verpackt sein muss. In der Naturkundenreihe werden alle Facetten spannender „Biografien“ der Mitglieder der Gemeinschaft aller unserer Erdenbewohner konzise und gut abgehandelt, Igel, Krähen, Austern, Brennnesseln, Quallen, diesbezüglich eine der schönsten, komprimiertesten und klügsten Reihen, inhaltlich gut durchdacht wie formalistisch vorbildlich, gleichzeitig süchtigmachend, jeden neuen Band in der Reihe anzuschaffen. Aktuell eben „Birken“, diese zarten, sensiblen, in knisterndes Papier gekleideten weißen Bäume. Wie geht es ihnen, wie geht es ihnen mit uns, was projizieren wir in sie? Jedes dieser Bücher transportiert Reflexionen darüber, wer wir sind.

Ferdinand Schmalz

Ferdinand Schmalz, 2017 mit dem Bachmann-Preis gewürdigt © Weichselbraun

Ein Buch, das ich zurzeit sehr schätze, ist „Kudos“ der britischen Autorin Rachel Cusk. Ich liebe ihre sprachliche Form der Indirekten Rede. Wenn darin ihr Auslandsverleger einen herrlichen Monolog über die Verpuffung der Literatur vom Stapel lässt, dass ja niemand sich mehr dem Schmerz, den anspruchsvolle Literatur mit sich bringt, aussetzen will, wer Schmerzen wolle, gehe heute ins Fitnesscenter, dann ist man fast ein wenig an Thomas Bernhard erinnert. Vor allem erinnert es uns aber, dass der Bachmannpreis kein Wellness Event ist, sondern eine Kraftkammer der Gegenwartsliteratur.

Das andere Buch, in dem ich gerade wieder lese und das zu meinen absoluten Lieblingsbüchern zählt, ist „Alle Stücke“ von Gert Jonke. Jonkes absurde Stücke sind feinstes Kopfkino, oder besser eine Freiluftbühne für den Hinterkopf, wenn wie in der versunkenen Kathedrale die Jugend von einer seltsamen Krankheit der Langsamkeit befallen wird, und der Wörthersee ausrinnt und den Blick auf die Kathedrale am Grund des Sees freigibt.

Birgit Birnbacher

Der Bachmann-Preis 2019 ging an Birgit Birnbacher © Weichselbraun

Absolut umgehauen hat mich zuletzt Jonas Lüscher mit „Verzauberte Vorbestimmung“, ein literaturgewordener Zwischenbewusstseinszustand zwischen LSD Trip, Weltumrundung und Daseinsfragen, Laura Freundenthalers Roman „Iris“ ist ein monumentales Werk, eine absolute Rarität in der Gegenwartsliteratur.

Nava Ebrahimi

Nava Ebrahimi gewann 2021 den Bachmann-Preis in einer coronabedingten virtuellen Ausgabe © APA/Puch

Mütter sind die Dreh- und Angelpunkte meiner beiden Literaturtipps. In „Meine Zuflucht und mein Sturm“ beschreibt Arundhati Roy ihre Kindheit, ihr Aufwachsen, ihren Aufstieg zum internationalen Literaturstar, und dabei steht in gewisser Weise immer ihre wahnsinnig mutige, unberechenbare, feministische, gewalttätige Mutter im Zentrum. Als Provokation, als Spiegel, als Vorbild.

Die Autorin Lena Gorelik packt diese komplexe Beziehung anders an. Ihr Roman „Alle meine Mütter“ verbindet verschiedene Erzählstränge von Frauen, die unterschiedliche Erfahrungen in dieser Rolle machen, und die dabei doch so viel eint; die ständige Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und eigenen Erwartungen, aber auch die Liebe und der unbedingte Wille, es gut zu machen.

Natascha Gangl

Natascha Gangl, Bachmann-Preisträgerin 2025 © Johannes Puch

Was heißt es, wenn der eigene Körper beginnt unbekannte Signale zu senden, neue Grenzen zu ziehen, eine neue Sprache fordert für das, was in ihm ringt und für das Miteinander, das er braucht? Was heißt es auf ein Gesundheitssystem angewiesen zu sein, das diese Sprache nicht spricht? Was heißt ME/CFS? Ivna Žic, für „Die Unversehrten“ ausgezeichnet mit dem Wortmeldungen-Preis 2026, faltet mit großer Genauigkeit Zeiten und Orte auf und ineinander, findet dabei zu einem Schreiben, das verwandeln kann.

Und dann noch ein Hörtipp: Deutschlandfunkkultur lädt großzügige zehn Stunden lang ein in das Werk und Denken des Dichterkomponisten Gerhard Rühm („Begegnungen mit Gerhard Rühm“. Von Carolin Naujocks und Florian Neuner). Ein Geschenk! Zuletzt erschien sein Buch „welt im wandel – poetische texte“ im Ritter Verlag.