Die Sommerferien stehen vor der Tür und viele zieht es wieder in Richtung Süden. Nur wenige Autostunden von Österreich entfernt erfreut sich jedes Jahr Istrien großer Beliebtheit bei Urlaubern. Zwei, die Kroatien mittlerweile wie ihre Westentasche kennen, sind die beiden deutschen Reiseblogger Marie Volkert (33) und Christian Hergesell (38). Seit 2016 betreiben die beiden ihren Blog „Worldonabudget“, vor drei Jahren haben sie sich als Reiseblogger selbstständig gemacht.

Eines ihrer bevorzugten Reiseziele ist Kroatien. „Letztes Jahr waren wir drei Monate lang dort unterwegs, heuer verbrachten wir sechs Wochen in Istrien“, erzählt Hergesell. Diese Zeit nutzten die beiden intensiv, um die Strände der Halbinsel in der nördlichen Adria genau zu erkunden. „Wir haben in Istrien Hunderte Strände gesehen“, sagt Volkert. Aus dieser großen Auswahl haben die beiden nun ihre persönliche Top 10 zusammengestellt. „Wir wollten eine gute Mischung finden, damit für möglichst viele etwas dabei ist“, ergänzt Hergesell. Auch Geheimtipps sind darunter.

Kleine Buchten bei Poreč

Einige der schönsten Strände Istriens befinden sich für die Reiseblogger am Kap Kamenjak. Einer davon ist der Njive Beach. „Der Untergrund besteht aus großen, schneeweißen Kieselsteinen und die Wasserfarbe ist einfach traumhaft schön“, sagt Hergesell. Es gibt dort auch einen Parkplatz, der ist aber relativ klein. „Wenn man im Sommer einen Platz ergattern will, muss man früh dort sein.“ Auch der Brseč Beach in der Kvarner Bucht sei einen Besuch wert, finden die Deutschen. Dieser befindet sich etwas abgelegener in einer schmalen Bucht. Allerdings muss man den letzten Kilometer von einem Parkplatz aus zu Fuß gehen beziehungsweise ein kostenpflichtiges Shuttle nehmen. Auf der gegenüberliegenden Seite Istriens liegt im Westen der Luno Laguna Beach - mit Blick auf den beliebten Sommerbadeort Poreč. „In den Lagunen dort gibt es mehrere kleine Buchten, die richtig schön sind.“

Strand für Familien mit Kleinkindern

Im Süden Istriens gibt es auch Sandstrände, wie etwa den Bijeca Beach bei Medulin. „Das ist ein guter Strand für Familien mit kleinen Kindern“, so Volkert. Der Nachteil: In der Hochsaison wird es dort richtig voll. Für die Reiseblogger ist auch der Fischerort Fažana an der Westküste Istriens ein guter Ort für einen Sommerurlaub. Hergesell: „Es gibt hier einige besonders schöne und auch sehr große Strände.“ Als Beispiel nennt er den Bi Village Beach. Pinien bieten natürlichen Schatten. Da sich in unmittelbarer Nähe ein großer Campingplatz befindet, sei dort im Sommer aber immer viel los. Ausweich-Alternativen rund um Fažana wären der Valbandon Beach oder der Peroj Beach.

Hawaii in Kroatien

Ja, in Istrien kann man auch Urlaub auf Hawaii machen. Und zwar am Hawaii Beach in Pula. „Die Wasserfarbe dort ist wirklich unvergleichlich. Leider ist er sehr klein und sehr beliebt“, sagt Volkert. Ein Strand, der für die bekennenden Kroatien-Fans auf ihrer Liste keinesfalls fehlen darf, ist die Lone Bay in Rovinj. „Sie besteht aus mehreren Buchten“, erklärt Hergesell.

Noch einmal zurück nach Pula: Der Cyclone Beach wird von den beiden Deutschen ebenfalls in höchsten Tönen gelobt. „Dieses Gerücht, dass es in Pula keine schönen Strände gibt, haben wir wirklich widerlegt“, findet Volkert. Der Cyclone Beach befindet sich in einer kleinen Bucht, umgeben von Felsen. Ein weiterer Lieblingsstrand der beiden ist der Ravni Beach an der Ostküste. Er besteht aus mehreren kleinen Buchten, das Wasser sei dort „ein wenig wilder“. Hergesell: „Der Strand ist nicht so bekannt wie andere, daher kann man dort in der Hauptsaison wirklich Glück haben und es ist gar nicht so viel los.“ Zuguterletzt dürfen für die Reiseblogger in ihren Top 10 die Klippen von Mala Kolumbarica nicht fehlen. „Dabei handelt es sich um spektakuläre Steinklippen am Kap Kamenjak, wo man, wenn man sich traut, auch ins Wasser springen kann.“ Ihr selbst sei es für einen Sprung ein bisschen zu hoch gewesen, gibt die 33-Jährige zu.