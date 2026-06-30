Kroatien jubelt über Rekordeinnahmen aus dem Tourismus und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Hauptsaison des Adrialandes gerade erst angelaufen ist. „Nach Angaben der Kroatischen Nationalbank (CNB) beliefen sich die Einnahmen durch ausländische Urlaubsgäste im ersten Quartal 2026 auf 945,2 Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 9,2 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2025, was einem Einnahmenplus von 79,7 Millionen Euro gleichkommt“, erklärte Tourismusminister Tonči Glavina am Dienstag bei einer Presskonferenz.

Der Tourismussektor steuert in Kroatien laut Tourismus-Report der EU-Kommission etwa 25 Prozent am Bruttoinlandsprodukt bei, ein absoluter Spitzenwert unter den EU-Ländern. Selbst in Griechenland oder Spanien ist der Beitrag des Tourismus geringer. In Österreich liegt er bei knapp über 15, in Deutschland sogar unter 10 Prozent.

Drei Millionen Übernachtungen

Tonči Glavina © Facebook

Verständlich, dass man sich im zuständigen Ministerium über steigende Einnahmen aus der Vorsaison, die nun knapp an der Milliardengrenze kratzen, freut: „Wir sind mit den erzielten Ergebnissen äußerst zufrieden. Dieser Umsatzanstieg knüpft zudem an die hervorragenden Tourismuskennzahlen an. Wir konnten im ersten Quartal 1,2 Millionen Ankünfte und drei Millionen Übernachtungen verzeichnen – das sind neun Prozent mehr Ankünfte und acht Prozent mehr Übernachtungen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres“, sagte Glavina

Der positive Trend in der Vorsaison setze sich mittlerweile seit einigen Jahren fort. So liege man heuer um mehr als 509 Millionen Euro höher als noch vor zehn Jahren, im ersten Quartal 2016. Für den Minister zeige dies den Zuwachs an Wettbewerbsfähigkeit und bestätige die Wertigkeit des kroatischen Tourismus.