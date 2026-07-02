Mittwochabend wurde auch an der Adria die Hitze wie prognostiziert durch teils heftige Unwetter beendet. In Urlauberregionen am Meer, aber auch im Landesinneren, mussten mehrere Feuerwehren in erster Linie aufgrund von Sturmschäden ausrücken.

Eine besonders dramatische Szene spielte sich auf der Insel Cres ab. Gegen Mitternacht wurde die Freiwillige Feuerwehr Cres zum Campingplatz Kovačine gerufen. Dort war eine Kiefer auf ein Wohnmobil gestürzt, die Urlauber, die sich im Inneren des Fahrzeugs befanden, waren in ihrem Camper eingeschlossen.

„Unsere Feuerwehrleute entfernten den Baum mit Kettensägen und räumten den Durchgang frei, wodurch das sichere Verlassen des Wohnmobils sowie der erneute Zugang dazu wieder möglich waren“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Cres.

„Bereits am Nachmittag traf ein kurzes, aber heftiges Unwetter mit Gewittern mit starkem Wind Zentralistrien und die Gegend um Pazin“, berichtet das Portal istarski.hr. Zahlreiche Feuerwehren mussten ausrücken, wie etwa in Pula. Auch dort war ein großer Baum auf ein Fahrzeug gefallen.

Dach von Sporthalle beschädigt

Gegen 19 Uhr traf das Gewitter dann den Norden von Kroatien, wie tportal.hr berichtet. Am stärksten betroffen waren die Gespanschaften Varaždin, Koprivnica-Križevci und Virovitica-Podravina: „Starkregen und starke Winde trafen insbesondere die Gebiete Novi Marof, Varaždinske Toplice und Ludbreg.“ In den Orten Vrbanovec und Martijanec wurden Bäume entwurzelt, die ebenfalls von den Feuerwehrleuten entfernt werden mussten. In Orahovica, in der Nähe von Našice, wurde das Dach einer Sporthalle durch starke Windböen beschädigt.

Hagel zerstörte Wein und Obst

Der Sturm hatte verheerende Folgen für die Landwirte in der Gegend von Sinj. Eisbrocken, die am Dienstag eine Stunde lang unaufhörlich herabfielen, zerstörten Weinberge und Obstplantagen. Das Ausmaß des Sachschadens muss erst noch ermittelt werden, und viele sagen, sie hätten noch nie zuvor einen solchen Sturm erlebt. Betroffene, wie Ilija Đipalo, sind verzweifelt. Sie berichten von Ei-großen Hagelkörnern, vom Unwetter seien sie völlig überrascht worden: „So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Wir konnten gar nicht reagieren oder irgendetwas abdecken.“