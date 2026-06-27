Am Sonntag erreicht die derzeitige Hitzewelle ihren Höhepunkt, laut Geosphere Austria könnten einige Hitzerekorde purzeln. Die Stadt Graz bietet einige Zufluchtsorte für alle, die unter den heißen Temperaturen leiden.

Neu ist, dass der Dom im Berg als kühler Rückzugsort geöffnet wird. Wo es sonst bei Clubbings heiß her geht, findet man nun einen Ort mit natürlicher Klimaanlage – die Schloßbergstollen sind auch im Sommer konstant „cool“. Für alle geöffnet ist der Dom im Berg ab Samstag von 11 bis 20.30 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr und am Montag von 11 bis 20.30 Uhr.

Abkühlung in Graz: Das ist geöffnet

Für die Bevölkerung, egal welchen Glaubens, stehen auch die Kirchen zur Abkühlung offen: Dom, Stadtpfarrkirche, die Franziskaner-, Barmherzigen-, Minoriten-, Herz-Jesu-, Andräkirche, Marienpfarre und die Pfarrkirchen St. Josef und Münzgraben. Ab Montag wieder offen sind die Stadtbibliotheken, in der Eggenberger Allee 13a, Theodor-Körner-Straße 59 und im Zanklhof, Maria-Stromberger-Gasse 2, gibt es Klimaanlagen, auch Hunde sind erlaubt.

Die Gesundheitsdrehscheibe in der Annenstraße 28 bietet ebenfalls zu den Öffnungszeiten Abkühlung, ebenso das Foyer im Kunsthaus und die Stadtoase im Innenhof des Graz Museums.