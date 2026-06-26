Drei Tage wach im Zeichen des Umweltschutzes. Das ist der Plan fürs Wochenende der Aktivistinnen und Aktivisten der Plattform 1,5 Graz. Das Ziel ihrer Mahnwache: Sie wollen damit auf die Bedeutung von Klimapolitik und Klimawandelanpassung für die Wahlentscheidung bei der Gemeinderatswahl am Sonntag hinweisen. Dazu will man in der Innenstadt Eiswürfel und Infomaterial verteilen und sich mit Passantinnen und Passanten austauschen.

„Wir sind nicht als Gutmenschen da“, sagt Heinz Wittenbrink, der Sprecher von 1,5 Graz. Veränderung sei auch im Sinne der Stadt und würde Vorteile für alle bringen, meint er. 1,5 Graz fordert deshalb einen Emissionspfad für Graz sowie ein Bekenntnis der Stadt, sich in wirtschaftlichen und Bildungsbelangen zu Nachhaltigkeit zu verpflichten. Im Wahlkampf hatte „1,5 Graz“ bereits klimapolitische Fragen an die Stadtparteien geschickt. Mit Ausnahme von ÖVP und FPÖ haben alle geantwortet. Die Antworten kann man hier nachlesen.

Heinz Wittenbrink von der Plattform 1,5 Graz © privat

Hitzewelle als Anlass

„Für die Aktion haben wir uns auch aufgrund der aktuellen Temperaturen entschieden“, so Wittenbrink. Aktuell wird Graz von einer Hitzewelle mit Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke geplagt. Hier geht's zu unserem Hitzeticker. Erst Anfang der Woche veröffentlichten Grazer Klimaforscher dazu eine Studie. Das Ergebnis: Die aktuelle Hitzewelle hätte ohne den menschengemachten Klimawandel so nicht stattgefunden, zeigen die Berechnungen. Nächstes Jahr droht globale Erwärmung von mehr als 1,7 Grad. Das 1,5-Grad-Ziel, das der Grazer Initiative ihren Namen gibt, könnte dann bereits fallen. Den ganzen Bericht lest ihr hier.