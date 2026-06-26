Eine außergewöhnlich frühe und starke Hitzewelle hat Europa derzeit fest im Griff. In den vergangenen Tagen wurden etwa in Spanien, Großbritannien oder Frankreich ewige Temperaturrekorde für den Monat Juni gebrochen. Innerhalb von fünf Tagen verzeichnete Spanien 200 Hitzetote.

Die GeoSphere Austria warnt für Österreich vor starker Belastung am Freitag. Am Wochenende ist im Nordosten des Landes, aber auch in den Städten Graz, Klagenfurt und Villach sogar mit extremer Hitze zu rechnen. In Wien werden am Sonntag bis zu 40 Grad Celsius erwartet, in der Steiermark und Kärnten sind Höchstwerte von 36 bis 37 Grad vorhergesagt.

Die hohen Temperaturen lassen auch das Online-Forum der Kleinen Zeitung keineswegs kalt. Während sich die einen über die Sommerhitze freuen, diskutieren andere User hitzig über mögliche kurz- und langfristige Strategien gegen die Hitzebelastung. Was machen Sie, um sich abzukühlen?

Kalte Dusche, Freunde treffen, Bergtour

„Als Kind war ich im Sommer jeden Tag draußen und es war angenehm. Meine eigenen Kinder machen das nicht mehr, weil es zu heiß ist“, schreibt „landlb“. Tatsächlich steigt die Zahl der Hitzetage (ab 30 Grad) sowie der Tropennächte (ab 20 Grad) in Österreich im Mittel immer weiter an. „Bluebiru“ erinnert sich an „ein paar heiße Tage im August, ja. Aber doch nicht schon im Mai und Juni!“

User „pennpatrik“ listet seine Tipps gegen die Hitze in einem Kommentar auf: „Kaltwasserbrause im Garten aufstellen (so kein Swimmingpool vorhanden ist), Klimaanlage einschalten (...), Bier einlagern, Freunde treffen, auf den Berg gehen, Eis essen...“ „Dr.B.Sonnenfreund“ schreibt: „Es wird eine Hitzewelle, wie es sie vermutlich noch nie gab, seit es Wetteraufzeichnungen gibt. Machen wir das Beste draus, z. B. tagsüber ins Bad, abends, wenn die Sonne untergegangen ist, ein Spaziergang in der Natur.“ Und ergänzt: „Zumindest wer die Gelegenheit dazu hat.“

Hitze: Grund zur Freude oder Gesundheitsrisiko?

Woran „Tschivi“ bei Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke denkt? „Ab an den See oder ins Schwimmbad.“ „StefanMoik“ stimmt zu: „Ich freu mich, dass es schön warm ist, lieg im Freibad am See oder am Pool zu Hause und genieß das schöne Wetter. Gibt Schlimmeres.“

Darauf reagiert „MeinGraz“: „Nicht jeder kann einfach im Freibad, am See oder am Pool liegen.“ Belastet seien unter anderem Menschen, die auf Baustellen, in der Landwirtschaft, in Werkstätten oder für Lieferdienste arbeiten. Für ältere Menschen, chronisch Kranke, Pflegebedürftige und kleine Kinder stellten „solche Temperaturen ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar“, argumentiert „MeinGraz“.

Hitzefrei für Schulen?

Einige User sehen auch die Politik in der Pflicht. „Klimaanlagen oder schulfrei geben - fertig! Wir sind ohnehin nur mehr ein paar Tage vor den Ferien“, schlägt „HypoPotamus“ eine akute Maßnahme für Lehrer und Schüler vor. „Die Auswirkungen der Klimaerwärmung sind lange bekannt. Dass viele öffentliche Gebäude immer noch ohne Klimatisierung sind, deutet auf mangelnde Vorausplanung“, kritisiert „Arthurd63“.

Dass die aktuelle Hitzewelle ohne den menschengemachten Klimawandel so nicht stattgefunden hätte, zeigen neueste Berechnungen von Grazer Forschern. „Für unsere Breiten ist das KEIN ‚schönes Wetter‘ mehr, das ist eine Naturkatastrophe, wie eine Überschwemmung. Menschen sterben an der Hitze“, betont „fdykn“ und pocht zum Beispiel darauf, die Versiegelung zu stoppen oder Solar- und Windkraftanlagen auszubauen.

Mehr Grün, mehr PV-Anlagen für Kühlgeräte

„Das Gejammere jetzt hilft meist nicht viel, das Nachdenken über Maßnahmen für die Zukunft aber sehr. Für mich eine leistbare und wirksame Methode wäre die Installation von PV-Anlagen bei sehr betroffenen Standorten und damit die Verwendung von Kühlgeräten“, lautet ein Kommentar von „Lamax1“.

Nachdem gerade Städte von der Hitze betroffen sind, wünscht sich „Reiskocherfahrer“ im Forum „mehr Grün und dafür weniger Autos. Es gibt nichts Besseres als Bäume und Sträucher, die Schatten spenden und wenig Hitze speichern. Den Platz dafür kann man am einfachsten an Straßen und großen Kreuzungen holen.“