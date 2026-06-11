Gut, an so kühl-regnerischen Tagen wie derzeit braucht man sie wohl eher nicht, doch nächste Woche wird das Thermometer schon wieder über 30 Grad im Schatten klettern – und so in der stark verbauten Innenstadt für noch wesentlich höhere Temperaturen sorgen. Nach mehreren Versuchen, unter anderem mit der Sprühnebelanlage über dem Tummelplatz, hat die Stadt Graz nun ein neues Pilotprojekt gestartet, um an Hitzetagen die Aufenthaltsqualität zu steigern.

An zwei Standorten wurden Sprühnebel-Lanzen aufgestellt, die für Abkühlung sorgen sollen. In der Schmiedgasse beim Amtshaus und beim Bad zur Sonne in der Feuerbachgasse wurden die Geräte auf bestehende Unterflurhydranten aufgesetzt.

„Sommerspritzer“ aus Wien

Das System wurde bereits in Wien erprobt, wo ihm 2019 nach einem Voting der liebevolle Name „Sommerspritzer“ verpasst wurde. Die drei Meter hohe Edelstahlkonstruktion verfügt über 34 Düsen, die Wasser fein zerstäuben und so für Abkühlung in der Umgebung sorgen. Finanziert werden die Sprühnebellanzen von der Holding Graz Wasserwirtschaft, die vorerst auch die technische Betreuung sowie die Wartung übernimmt. Mit dem Pilotprojekt sollen nun Erfahrungen unter Grazer Bedingungen gesammelt werden, um die Wirksamkeit der Anlagen sowie mögliche zukünftige Einsatzgebiete bewerten zu können.

Natürlich würden Bäume und Grünflächen am meisten zur Abkühlung der Stadt beitragen, sagt Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne): „Mit den Sprühnebel-Lanzen bieten wir jetzt eine einfache und kostengünstige Maßnahme, die an besonders heißen Tagen für unmittelbare Abkühlung sorgt.“