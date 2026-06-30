„Ich denke mir oft: Was könnte ich der Gesellschaft beitragen, wenn ich älter bin?“ Eine Antwort darauf hat sich die 20-jährige Villacherin Sophia Masuth bereits während ihrer Schulzeit gegeben. Gemeinsam mit ihrer Klassenkollegin Luna Suntinger entwickelte die HTL-Absolventin im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine Virtual-Reality-Anwendung, die eine der geheimnisvollsten Höhlen Kärntens wieder erlebbar macht: das Eggerloch im Naturpark Dobratsch. Die Tropfsteinhöhle ist seit 2013 aus Naturschutzgründen für Besucherinnen und Besucher gesperrt. Dank der Arbeit der Maturantin als Projektleiterin kann man nun dennoch durch ihre Gänge streifen – zumindest digital.

Das Eggerloch ist seit 2013 für die Öffentlichkeit gesperrt © KK/Erik Dobat

Alles begann mit einer Leidenschaft

3D hat die 20-Jährige „immer schon“ fasziniert. Mit 13 Jahren beginnt sie erste Programme auszuprobieren, um virtuelle Welten zu erschaffen. In der HTL in Villach, wo sie heuer maturierte, besuchte sie den Zweig Medientechnik. In der dritten Klasse entschied sie sich für die Vertiefung „3D und virtuelle Welten“ und schon damals kreisten die Gedanken um die spätere Diplomarbeit. Über eine ihrer Professorinnen erfuhr Masuth von den bereits vorhandenen 3D-Scans des Eggerlochs, die im Zuge eines früheren Projekts erstellt wurden. „Man konnte sich die Höhle zwar ansehen, aber nicht frei darin bewegen. Mit Hilfe von Virtual-Reality wolle ich die Höhle erlebbar machen“, erzählt Masuth.

600 Arbeitsstunden für die Diplomarbeit

Die 3D-Scans mussten mit einem speziellen Software-Programm aufwendig nachbearbeitet werden. Fehler in den Datensätzen wurden manuell korrigiert, Löcher geschlossen und Details überarbeitet. Am Ende standen 600 Arbeitsstunden zu Buche, die meisten davon entstanden in der Freizeit und . „Da sind viel Energie und auch einige Tränen hineingeflossen“, sagt Sophia heute und lacht: „Das Schwierige war, dass man niemanden fragen konnte. Wir mussten uns das gesamte Wissen selbst aneignen.“ Der Einsatz wurde belohnt. Bei der Diplomarbeitspräsentation konnte das Projekt überzeugen. Trotz Nervosität – am selben Tag stand die mündliche Matura auf dem Programm – erhielt es die Bestnote.

Heute stehen die VR-Brillen dem Naturpark Dobratsch zur Verfügung. Zuletzt konnten sie beim Tag der offenen Tür ausprobiert werden, ab dem Herbst werden Schulklassen damit besucht. Ideen zur Weiterentwicklung hätte Masuth noch viele.

Persönlich steht für die junge Entwicklerin als nächstes ein neuer Lebensabschnitt an: Sie interessiert sich für das Studium der Robotics and Artificial Intellligence in Klagenfurt. Aber auch ein Medizinstudium kann sie sich vorstellen, vor allem in Verbindung mit Biotechnik: „Man kann heute sogar schon Knochen in 3D drucken, das interessiert mich sehr.“ Wenn Masuth nicht gerade an virtuellen Welten tüftelt, findet man die Villacherin im Ballettsaal. Seit ihrer Kindheit tanzt sie Ballett, um den Kopf abzuschalten geht sie regelmäßig laufen: „Da kann ich den Kopf abschalten und einfach nichts denken.“