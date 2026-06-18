Die Abschlussarbeiten an der HTL Villach sind weit mehr als eine schulische Pflichtübung. Über Monate hinweg investieren die Schülerinnen und Schüler unzählige Stunden in Planung, Entwurf und Umsetzung ihrer Projekte. Jahr für Jahr entstehen dabei beeindruckende Arbeiten, die Kreativität, handwerkliches Können und technisches Wissen vereinen. Eine außergewöhnliche Diplomarbeit stammt heuer von India Nikolasch, die in den vergangenen fünf Jahren die Abteilung Innenarchitektur besuchte.

150 Arbeitsstunden für eine Boots-Couch

Die Tochter eines Bootsbauers verwandelte ein rund 80 Jahre altes Holzboot in ein modernes Liegemöbel. Was ursprünglich zur Entsorgung vorgesehen war, wurde durch ihre Idee und viel Einsatz zu einem einzigartigen Designobjekt. „Die Idee daraus etwas Nachhaltiges zu designen kam mir im Unterricht, unterstützt hat mich dabei unser Werkstättenleiter Bernhard Santner. Da war mir der große Aufwand noch nicht wirklich bewusst. Alle rostigen Beschläge mussten entfernt und der rot lackierte Rumpf komplett abgeschliffen werden, erst dann konnte ich in der Tischlerei der HTL meinen Entwurf zu einem Liegemöbel verwirklichen“, erzählt die Schülerin in einem Gespräch mit ihrem ehemaligen Direktor Peter Kusstatscher. Rund 150 Stunden Planungs-, Entwurfs- und Handwerksarbeit stecken in dem außergewöhnlichen Möbelstück. Das Holz wurde mit natürlichem Öl behandelt, die Polsterung stammt von einer Kärntner Spezialfirma für Jacht- und Bootsausstattungen.

Die außergewöhnliche Boot-Couch wird in die Geschichte der Abteilung eingehen, ist sich Kusstatscher sicher. Nach ihrer letzten Prüfung nimmt Nikolasch, deren Herz auch für die Schauspielerei schlägt, das Objekt allerdings mit nach Hause.