Versicherer müssen mit dem „Langlebigkeitsrisiko“ schon länger zurechtkommen, dem Risiko also, dass ein Versicherter länger lebt als kalkuliert. Zunehmend sind auch die Versicherten selbst der Gefahr ausgesetzt, dass sie länger leben als ihre finanzielle Vorsorge reicht. Das belebt nach Jahren sinkender Prämieneinnahmen die Nachfrage nach Lebensversicherungen. „Das staatliche Pensionssystem kommt zunehmend an seine Grenzen. Also üben die Menschen selbst Verantwortung und sichern sich mit einer kalkulierbaren Altersvorsorge ab, damit ihnen im hohen Alter nicht das Geld ausgeht. Die Sparte Lebensversicherung, mit der wir in Österreich Marktführer sind, legte bei uns im Vorjahr um mehr als fünf Prozent zu“, sagt Wiener Städtische-Generaldirektor Ralph Müller, der am Mittwoch zum Bilanzgespräch nach Klagenfurt gekommen ist.

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Müller: „Gesetzliches Pensionsantrittsalter erhöhen“

In Kärnten und Osttirol allein gingen bei der Wiener Städtischen heuer bis März mehr als 18 Millionen Euro an Lebensversicherungsprämien ein. „Die Lebensversicherung zahlt als einziges Vorsorgeprodukt am Markt eine garantierte monatliche private Rente bis zum Lebensende“, ergänzt Landesdirektor Ferdinand Bucher. Gefragt seien vor allem hybride und fondsgebundene Lebensversicherungen. Die staatliche Vorsorge ersetzen können sie freilich nicht. Müller: „Es besteht Reformbedarf. Man sollte für das staatliche Pensionssystem Elemente des Kapitalmarktes nutzen. Skandinavien und die Niederlande haben schon vor Jahren begonnen, Kapitalstöcke aufzubauen.“ Und er spricht sich für eine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters aus und betont, „dass auch wir gezielt auf routinierte, ältere Dienstnehmer setzen, von deren Erfahrung wir nur profitieren können“. Sieben Prozent der Belegschaft sind 60 oder älter.

Sparte Krankenversicherung wächst

Auch im Gesundheitsbereich setzt ein Umdenken bei den Versicherungsnehmern ein. Jeder zweite nimmt eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung wahr und ärgert sich über lange Wartezeiten bei Fachärzten. Bucher: „Bereits jede dritte Person in Österreich hat eine private Krankenzusatzversicherung. Und der Bereich wächst weiter.“ In Kärnten und Osttirol sind die Prämieneinnahmen in der Krankenversicherung heuer im ersten Quartal um 1,5 Prozent auf 12,5 Millionen Euro gestiegen. Freilich steigen auch die Auszahlungen – allein wegen der gestiegenen Krankenhauskosten.

Insgesamt ist die Wiener Städtische gut auf Kurs. Die Prämien erhöhten sich im Vorjahr um 4,7 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Alle Sparten trugen zum Wachstum bei. In Kärnten und Osttirol – hier hat die Wiener Städtische 180.000 Privathaushalte, Kommunen und Betriebe als Kunden – lukrierte die Versicherung im Vorjahr 234,5 Millionen Euro an Prämieneinnahmen, eine Zunahme von fünf Prozent. In den ersten drei Monaten dieses Jahres erzielte die Versicherung in Kärnten und Osttirol Prämieneinnahmen von mehr als 79 Millionen Euro und zahlte im Gegenzug 54 Millionen Euro an Leistungen an Kunden aus.

Einen Anstieg der Leistungen muss die Versicherung, die zur Vienna Insurance Group gehört, in den ersten drei Monaten auch in Folge von Naturkatastrophen verbuchen – vor allem aufgrund von Niederschlägen, Schneedruck und Frostschäden. Im Vorjahr dagegen hat sie sich diesbezüglich viel erspart. „2025 haben wir nur 47 Millionen Euro an Leistungen für Unwetterschäden ausbezahlt. Ein Rekordjahr im umgekehrten Sinn, wenn man bedenkt, dass wir 2024 rund 227 Millionen an Schadensleistungen zu tragen hatten. Leider wird sich der Trend nicht fortsetzen“, sagt Müller, dem das gute Wetter nicht behagt. „Es zieht immer Unwetter nach sich und das wird teuer.“

Mitarbeiter in Kärnten gesucht

Die Wiener Städtische beschäftigt 4000 Mitarbeiter. In Kärnten und Osttirol sind es 227 Beschäftigte, davon 23 Lehrlinge – ein Höchststand. Trotzdem sucht Bucher aufgrund der steigenden Nachfrage und eines anstehenden Generationenwechsels bis Jahresende noch zusätzlich 15 Mitarbeiter und weitere sechs Lehrlinge, um seine Teams zu verstärken.