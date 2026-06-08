Public Viewing-Großevents wie die bevorstehende Fußball-WM bringen ein erhöhtes Einbruchsrisiko mit sich. Laut der Wiener Städtischen Versicherung steigt die Zahl der Einbrüche während dieser Zeit in Österreich um durchschnittlich elf Prozent. Während der WM 2014 in Brasilien betrug der Anstieg sogar 20 Prozent. Aufgrund der Zeitverschiebung fanden viele Spiele erst spät abends oder nachts statt. Eine Zeit, in der Einbrüche generell am häufigsten sind, weiß Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Doris Wendler: „Die WM in Brasilien hat gezeigt, wie stark sich die Anstoßzeiten auf die Einbruchszahlen auswirken können. Auch diesmal ist Vorsicht geboten“ © Jeff Mangione

Ein Sonderfall war die WM 2022 in Katar, die erstmals im Winter stattfand. Angesichts der ungewöhnlichen Austragung im November bzw. Dezember gab es kein Public Viewing und keine Fanmeilen – und damit weniger Gelegenheiten für Einbrüche.

Mit Blick auf die kommende Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zeigt sich eine ähnliche Ausgangslage wie 2014. Auch hier werden zahlreiche Spiele aufgrund der Zeitverschiebung zu später Stunde übertragen. Damit könnte sich ein vergleichbarer Effekt wie 2014 ergeben. Mit Blick auf das kommende Turnier ist daher Wachsamkeit geboten.