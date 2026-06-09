Mit Sonja Brandtmayer übernimmt erstmals eine Frau den Vorstandsvorsitz der Wiener Städtischen Versicherung. Per 1. Juli folgt die bisherige Vize-Generaldirektorin der Versicherung auf Ralph Müller. Der wechselt als Vorstandschef in den Wiener Städtischen Versicherungsverein, der Hauptaktionär der Vienna Insurance Group (VIG) ist. Dort folgt Müller auf Robert Lasshofer, der Aufsichtsratspräsident der Wiener Städtischen bleibt. Die Beschlüsse fielen in der Aufsichtsratssitzung am Dienstag.

Brandtmayer (45), studierte Juristin, ist seit 2016 im Unternehmen tätig und bekleidet seither mehrere Führungsfunktionen, darunter die Leitung der Kranken- und Unfallversicherung. Anschließend führte sie die Wiener Städtische Landesdirektion Steiermark. 2020 wechselte sie in den Vorstand. Als Generaldirektor-Stellvertreterin ist sie bisher für den Vertrieb, die Krankenversicherung sowie Marketing und Werbung und Slowenien verantwortlich.

Ralph Müller wurde 2021 Generaldirektor der Wiener Städtischen. Davor hatte er diese Funktion bei der Donau Versicherung inne © Wiener Städtische

Zuvor war Brandtmayer, gebürtige Steßl, von September 2014 bis Mai 2016 die für Verwaltung und Öffentlichen Dienst zuständige SPÖ-Staatssekretärin im Bundeskanzleramt. Von Dezember 2013 bis September 2014 war sie Staatssekretärin im Bundesministerium für Finanzen. Darüber hinaus war sie von 2009 bis 2013 und kurzzeitig nach ihrem Ausscheiden als Staatssekretärin im Jahr 2016 Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat.

Mit einem Marktanteil von rund 17,4 Prozent und 3,2 Milliarden Euro an verrechneten (Brutto-)Prämien im Jahr 2025 zählt die Wiener Städtische zu den größten Versicherungsgesellschaften Österreichs. Sie beschäftigt 4000 Mitarbeiter und hat 130 Geschäftsstellen.