Der Juli ist noch gar nicht da – und schon erleben weite Teile von Europa die erste massive und ausdauernde Hitzewelle: So gelten etwa in Spanien ob der extrem hohen Temperaturen sehr weitreichende Hitzewarnungen. Für weite Teile von Zentral- und Nordspanien wurde am Dienstag die zweithöchste Alarmstufe Orange ausgerufen. Für insgesamt 1137 Gemeinden bestand gestern – dem dritten Tag der Hitzewelle – hohes Gesundheitsrisiko, für 2875 mittlere Gefahr. Schon am Montag registrierten 101 der 828 Wetterstationen der Wetterbehörde Aemet Temperaturen von mindestens 40 Grad.

Prekär wurde die Lage im norditalienischen Adria-Badeort Lignano Sabbiadoro: Dort mussten 19 Österreicher wegen Hitzeschlags ärztlich versorgt werden. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren hatten zuvor bei großer Hitze den ganzen Tag am Strand verbracht – offenbar ohne ausreichenden Sonnenschutz und ohne genug zu trinken.

Der Lago Fanaco auf Sizilien ist ausgetrocknet © AP

Fest in den Fängen der Hitze ist seit vergangener Woche auch Frankreich: Marina Ferrari, Ministerin für Sport und Jugend, sagte dem Sender France Inter, seit dem Beginn des Wochenendes habe es „etwa 40 Todesfälle“ durch Ertrinken gegeben. Fatal seien um die 40 Grad Lufttemperatur und der Sprung in kühles Wasser: „Bei einem solchen Temperaturschock muss man extrem vorsichtig sein“, warnte Ferrari. Zuletzt galt für die Hälfte des Landes die Hitzewarnstufe Rot. Außerdem sind derzeit 68.000 Haushalte im Nordwesten des Landes vom Strom abgeschnitten, teilte die bretonische Präfektur Finistère mit Sitz in Quimper mit. Auslöser sei ein Vorfall an einem Transformator, der mit den hohen Temperaturen in Verbindung steht.

Historische Hitzewelle in Großbritannien © AP

Auch in Großbritannien herrscht Gluthitze: Am Montag gab die Gesundheitssicherheitsbehörde (UKHSA) ihren zweiten Alarm für sechs englische Regionen aus, während das Met Office, der Wetter- und Klimadienst, für heute und morgen eine seltene rote Wetterwarnung aussprach: Die Temperaturen dürften 40 Grad überschreiten. Das Bildungsministerium veröffentlichte Leitlinien für Schulen, um Kinder vor Hitzeschlägen zu schützen.

Ventilatoren und Sprühnebel verschaffen auf der Galopprennbahn in Düsseldorf-Grafenberg den Pferden etwas Abkühlung © IMAGO

Bei der GeoSphere Austria verweist man auf Anfrage auf Europas nationale Klimadienste – bestätigt aber eine außergewöhnliche Hitzewelle: „Da sind sich Klimatologen einig“, betont Sprecher Andreas Tröscher. „Was hinzukommt, sind auch die ,langen Tage‘, also der Einfluss des hohen Sonnenstandes.“ Der Unterschied zu früher? „Da war es im Sommer auch schon heiß, nur waren die zunehmend dominanten ,Omega-Hochs‘ noch nicht so ausgeprägt. Es geht demnach nicht so sehr um Temperaturrekorde, sondern darum, dass Hitzewellen immer länger andauern, weil sich die Wetterlagen viel langsamer verschieben.“

Unter der enormen Hitze leiden auch die Tiere, hier in München © AFP

In Österreich dauert die Hitzewelle über das Wochenende hinaus an – besonders im Osten. Wie lange, lässt sich noch nicht sagen – womit aber zu rechnen ist: Am Sonntag werden wohl die Juni-Rekorde übertroffen und die 38-Grad-Marke wird erreicht. Es könnte sogar der Allzeitrekord (40,5 Grad im Jahr 2013 in Bad Deutsch-Altenburg im Bezirk Bruck an der Leitha) fallen. Tröscher: „Die Modelle zeigen Wahrscheinlichkeiten für 37 bis 40 Grad und darüber. Es kühlt in den Nächten vor allem in Städten nicht mehr genug ab: Mit bis zu 25 Grad ist zu rechnen – und teils darüber.“

Die Geosphere Austria verwendet die meteorologische Definition nach Kysely: Eine Hitzewelle beginnt mit drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Tagesmaxima über 30 Grad und gilt als fortdauernd, solange das Mittel der Periode über 30 Grad bleibt. Kurze Abschwächungen – Tage zwischen 25 und 30 Grad – zählen also noch dazu. Nach dieser Definition war die längste Hitzewelle Österreichs im Sommer 2024, dem wärmsten Jahr der 257-jährigen Messgeschichte. Im Osten und Südosten dauerte sie stellenweise bis zu neun Wochen – am längsten im steirischen Bad Radkersburg mit 66 Tagen.