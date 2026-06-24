In Zukunft wird es für zuziehende Familien und Bürger leichter. Das Regionalmanagement Obersteiermark Ost bringt in Zusammenarbeit mit 35 teilnehmenden Gemeinden und deren Zuzugsmanagements eine neue Idee auf den Tisch. „Mit einem neuen Regionsfolder zeigen wir gemeinsam, was die östliche Obersteiermark zu bieten hat”, erklärt Regionsvorsitzende Nicole Sunitsch.

Die Region möchte es zugewanderten Personen, internationalen Studierenden und unter anderem auch Forschenden und Fachkräften erleichtern, Wohngegend und Arbeit zu finden. Ein weiterer Vorteil des innovativen Regionsfolders ist, dass dadurch die Stärke der Arbeitgeber, attraktive Bildungsangebote oder leistbarer Wohnraum sichtbarer werden.

Das bestätigt auch die Aussage vom Kapfenberger Bürgermeister Matthäus Bachernegg: „Der neue Regionsfolder hilft Menschen, sich bei uns schneller zurechtzufinden.” Der Zweck hinter dieser Überlegung ist, Menschen beim Ankommen zu unterstützen und ihnen viele Chancen in der Region zu bieten.