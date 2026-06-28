Die Trauer ist groß: Gernot Steinfels, Gründer und Geschäftsführer der Steinfels Feinwäsche GmbH, ist kurz vor seinem 95. Geburtstag verstorben. Der Tod ist nie schön. Aber es gibt Schlimmeres, als mit 94 Jahren friedlich einzuschlafen: Zum Beispiel eine Trauerfeier, die völlig aus dem Ruder gerät. Das zumindest passiert in der neuen Produktion „Kalter weißer Mann“ der Burghofspiele Voitsberg. Das Stück von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob feiert am 3. Juli um 20.30 Uhr auf der Burgruine Obervoitsberg Premiere.

Burghofspiele-Urgestein Thomas Vollmann verkörpert Geschäftsführer Horst Bohne, den Nachfolger des verstorbenen Firmengründers. „Seine erste große Amtshandlung ist es, das Begräbnis zu organisieren. Leider ist das nur halbwegs erfolgreich, weil sich bald Figuren zu zerfleischen beginnen“, weist der Schauspieler auf das erhöhte Konfliktpotenzial, das für viele skurrille Situationen und Lacher sorgen wird, hin. Da wird die Trauerfeier schon einmal von den jungen Mitarbeitenden unterbrochen, um die besten Bilder für Social Media einzufangen. Und das, wo der unter Terminstress stehende Pfarrer eigentlich schon zur nächsten Verabschiedung sollte.

Horst Bohne (Thomas Vollmann) folgt dem verstorbenen Gründer als Geschäftsführer nach, die Freude darüber hält aber nur kurz an © Burghofspiele Voitsberg

Bereits kurz vor der Zeremonie entbrennt etwa eine erhitzte Debatte zwischen dem neuen Chef und seinen Angestellten, in der all die aktuellen Fragen, Diskussionen, Polemiken und Verletzungen rund um die Themen Sexismus, Gendern, Wokeness und politische Korrektheit frontal aufeinanderprallen. „Es wird sich vielleicht jeder ein bisschen ertappt fühlen, aber es wird für keine Haltung Position eingenommen – weder politische noch gesellschaftlich. Das Stück ist einfach unglaublich komisch und überhaupt nicht belehrend“, spricht Vollmann eine ihm besonders wichtige Sache an.

Wie ein zweistündiger Sketch

Der Kartenvorverkauf läuft bislang sehr gut, auch wenn beim Ensemble kurz die Befürchtung aufgekommen ist, das Publikum könnte sich davor zieren, zum Lachen zu einem Begräbnis zu kommen – aber fürs Trauern bleibt in der Handlung ohnehin keine Zeit.. „Ich mag schwarze Komödien. Beim ersten Lesen des Stoffs hatte ich das Gefühl, das ist ein zweistündiger Kabarettsketch. Es war nur ein Zittern, ob wir die Rechte überhaupt bekommen, aber zum Glück hat es geklappt“, freut sich Vollmann. „Das Stück ist relativ neu und aus Deutschland, deswegen haben wir es etwas auf österreichisch getrimmt.“

So viel Zeit muss sein: Die Asche in Nahaufnahme für den Social-Media-Auftritt des Unternehmens © Burghofspiele Voitsberg

Die Regie hat wieder Petra Pauritsch übernommen, ihr zur Seite wirkt heuer erstmals der auch als Künstler bekannte Lukas Altrichter aus Stallhofen mit. Er hat zudem das sehr reduzierte Bühnenbild gestaltet, das den Schauspielerinnen und Schauspielern noch mehr Raum für ihr Spiel und die Pointen gibt. Bei der Inszenierung hat man sich aber auch über die kleinen Details Gedanken gemacht. So ziert den Partezettel von Gernot Steinfels ein Foto, das eigentlich den mithilfe künstlicher Intelligenz gealterten Alexander Wallner, der seit Ende letzten Jahres neuer Obmann der Burghofspiele Voitsberg ist, zeigt. Auf der Bühne agieren neben Vollmann auch Christian Andrich, Nicole Eberhart, Franziska Kren-Leitgeb, Andreas Reicher und Leonie Zettl.

Angeboten wird heuer auch wieder das beliebte Genusspaket mit Sitzplatz und Snackbox, das ursprünglich eingeführt wurde, weil im Burgrestaurant kein Catering mehr angeboten wurde. „Das Genusspaket war im vergangenen Jahr bei manchen Aufführungen sogar ausgebucht, deswegen halten wir jetzt auch daran fest“, erläutert Vollmann.

Mit der Theaterpädagogin Eberhart konnte ein neues, junges Mitglied gewonnen werden. Gemeinsam mit Zettl, die gerade die Ausbildung zur Kindergartenpädagogin absolviert, wird gerade eine permanente Jugendgruppe der Burghofspiele aufgebaut. „Ziel ist es, künftig auch Aktivitäten fürs Sommerprogramm der Gemeinden anzubieten, mit Schulen zu arbeiten und Spezialaufführungen auf die Beine zu stellen“, betont Vollmann.