„Ich habe mich als Kind immer gefreut, wenn es finster war und in den Wohnungen Licht gebrannt hat. Dann habe ich nämlich leicht hineinschauen können“, sagt Alexandra Koller und lacht. Denn: „Mein allererster Berufswunsch war, Immobilienmaklerin zu werden“, erklärt sie. Auch wenn schon früh feststand, wohin es später einmal gehen soll, war der Weg zum Traumjob doch ein verschlungener.

In Bad Ischl hatte Koller einst eine Lehre in Aussicht, schließlich wurde daraus aber nichts. Und so hat die gebürtige Bad Ausseerin nach der Handelsschule berufstechnisch in einigen anderen Bereichen Station gemacht: beim Notruf für Schwerverkehr, bei der Gemeinde in Grundlsee oder bei einem Baustoff-Produzenten etwa.

Lang gehegte Idee jetzt realisiert

Über Freunde wurde sie dann Außendienstmitarbeiterin für Gewerbeimmobilien. „Das hat mir voll getaugt. Aber ich habe da schon entschieden, dass ich so etwas einmal alleine machen will.“ Nach zwei Babypausen und weiteren Jahren in einem österreichischen Immobiliennetzwerk hat die 53-Jährige die lange gehegte Idee jetzt umgesetzt. Und vor wenigen Wochen, am 1. Mai, „Una Vera immo“ aus der Taufe gehoben.

Im Angebot: „Verkaufen, vermieten, verpachten, bewerten – also das volle Programm“, sagt die Neounternehmerin. Jetzt, da die Homepage fertig ist, startet sie richtig durch. „Ich habe sie selbst erstellt, das war in den letzten Wochen eine Herausforderung. Aber ich habe gesagt, ich gehe erst nach vorne, wenn die Basis stimmt“, so Koller.

„Es geht um die Menschen“

Für die Ardningerin, die im kompletten Bezirk und im angrenzenden Oberösterreich aktiv sein will, steht eines fest: „Als Immobilienmakler musst du auch ein bisschen Psychologe sein. Denn oft hast du mit dem Ende von etwas Schönem zu tun.“ Und: „Es ist mir nicht wichtig, 20 Immobilien zu haben, sondern die Kunden ordentlich zu begleiten – für mich steht das Menschliche im Vordergrund.“