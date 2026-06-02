Auf der einen Seite wird einem ein Blick ins Paltental hinein beschert, auf der anderen Seite jener über das Gemeindegebiet von Lassing. Doch das ist nicht die einzige gute Aussicht, die Beate Knauss von ihrem Zuhause am Lassinger Sonnberg aus beschieden ist. Denn auch beruflich schaut‘s für die Neo-Unternehmerin vielversprechend aus. Am 1. Mai hat sie die Türen ihres ins Eigenheim integrierten „KNB Office“ geöffnet. Und der Start war ein guter, wie die 41-Jährige lächelnd sagt: „Gerechnet habe ich mit einem Neukunden pro Monat, und allein jetzt sind es schon vier.“

Seit der Matura in der Materie

Seit dem Ende ihrer Schullaufbahn – die sie mit der HAK-Matura abgeschlossen hat – ist sie in Sachen Büromanagement tätig. Im vergangenen Herbst hat sich Knauss für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden. „Ich habe mir überlegt, was ich am meisten brauche und was ich am besten kann“, sagt sie. Und konkretisiert: „Ich habe immer viel gearbeitet und wenig Freizeit gehabt. Deshalb habe ich mir lange eine Reinigungskraft gewünscht – aber in diesem Bereich gibt es schon viele Anbieter. Dann habe ich mir gedacht, ich konzentriere mich auf das, was ich am besten kann. Und das ist alles rund um Büro und Verwaltung.“

Ihr Service richtet sich „an alle, die jemanden im Büro brauchen, aber niemanden anstellen wollen. Die Arbeit übernehme dann ich“. Knauss kümmert sich etwa um Büroorganisation, Rechnungsmanagement, Personaladministration und laufende Verwaltungsaufgaben – alles, was in den Bereich vorbereitende Buchhaltung fällt. „Im Juli mache ich noch eine Prüfung, wenn alles passt, kann ich dann auch Lohnverrechnung anbieten.“

Eine Win-win-Situation

Mit der Auslagerung der Büroarbeit „entsteht eine Win-win-Situation: Ich mache sie und verdiene mir so mein Geld. Der Unternehmer wiederum kann in der Zwischenzeit mit seiner Arbeit Geld verdienen – mehr als das, was meine Arbeit kostet“, sagt Knauss.

Auswählen können die Kundschaften aus mehreren Paketen – von Basis- über Rechnungsservice bis zum vollen Büroprogramm. Und das ortsunabhängig: „Freilich können sie zu mir kommen, ich fahre auch zu ihnen, wenn gewünscht. Aber grundsätzlich ist alles online möglich. Die Zeiten, in denen man dicke Ordner zum Steuerberater schleppt, sind vorbei.“