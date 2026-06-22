Rittersaal, 14.35 Uhr: Am Dienstag landet die strittige Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes im zuständigen Landtagsausschuss. Beschlossen werden soll das geänderte Gesetz in der Landtagssitzung am 7. Juli. Vorher wird aber in Graz gewählt: Ergo nehmen die Neos rund um Landessprecher Niko Swatek und Philipp Pointner, Vize-Landessprecher und Grazer Spitzenkandidat, den Gesetzentwurf jetzt ins Visier.

Ausbildung

Konkret: Die „Förderungen für die Ausbildung von Kinderbetreuerinnen und Tageseltern sollen gestrichen werden und die Anforderungen für die geförderte Ausbildung durch die Hintertür erhöht werden“, warnen die Pinken. FPÖ und ÖVP würden den Einstieg in die Berufe der Kinderbetreuung sogar erschweren. „Das ist ein doppelter Schlag gegen die Kinderbetreuung“, meint Swatek.

Diese Kürzung kommt nicht völlig überraschend und wurde von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) schon mehrmals relativiert. Tenor: Die Ausbildung wird weiterhin gefördert, sofern der Kursanbieter ein Gütesiegel des Bundes dafür hat. Und die Fortbildung unterstützt das Land weiterhin.

Jährlich 200.000 Euro weniger an Förderungen

Viel Lärm um nichts also? Nein. Denn die Erläuterungen zur Novelle nennen ausdrücklich die „Streichung der Beiträge des Landes zu Ausbildungslehrgängen für Kinderbetreuer sowie Tageseltern“. Die Lehrgänge von 2025/2026 werden aber noch nach altem Muster gefördert und abgerechnet. Erst dann dreht man den Geldhahn zu. Das soll bis inklusive 2030 rund 800.000 Euro bringen.

Die Anbieter der Lehrgänge können sich beim Bund um eine Förderung anstellen, sofern sie Anforderungen erfüllen. Es sei davon auszugehen, dass „Ausbildungslehrgänge mit Gütesiegel des Bundes weiterhin mit Zweckzuschüssen des Bundes gefördert werden“, liest man dazu in den Erläuterungen. Und, Nachsatz: „Für die Vergabe der Zweckzuschüsse des Bundes ab dem Betriebsjahr 2026/27 soll eine Förderungsrichtlinie des Landes erstellt werden“, so der Sprecher von Landesrat Hermann.