Für die Postversorgung in Osttirol gibt es positive Signale. Das Land Tirol, der Tiroler Gemeindeverband und die Österreichische Post AG haben sich darauf verständigt, in den kommenden Jahren auf weitere Postschließungen zu verzichten und stattdessen das Angebot auszubauen. Von der sogenannten Tirol-Offensive sollen auch die Iselregion und der Lienzer Talboden profitieren.

Bundesratspräsident und Asslinger Bürgermeister Markus Stotter begrüßt die angekündigten Maßnahmen. „Auch der ländliche Raum braucht gute Infrastruktur, um attraktiv zu bleiben. Es ist daher ein wichtiges Signal für Osttirol, dass die Versorgung nicht wie ursprünglich befürchtet reduziert, sondern ausgebaut wird“, betont Stotter. Auf Initiative von Landeshauptmann Anton Mattle unterstütze die Post die Iselregion und den Lienzer Talboden. Nun gelte es, gemeinsam mit den Partnern vor Ort konkrete Projekte auszuarbeiten. „Jetzt gilt es, mit den Partnern vor Ort die konkreten Projekte aufzustellen, damit der ländliche Raum auch tatsächlich gestärkt wird“, so Stotter.

Konkret sollen in Tirol 30 neue Poststellen entstehen, zudem werden weitere Postpartner gesucht. Auch das Netz an Selbstbedienungsstationen wird ausgebaut. Bis Ende 2028 soll ihre Zahl auf insgesamt 300 steigen. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 40 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Tirol-Offensive als Antwort auf Schließungen

Die Tirol-Offensive war kürzlich von Land Tirol, Gemeindeverband und Post vorgestellt worden. Vorausgegangen waren Gespräche, die aufgrund anhaltender Postschließungen aufgenommen worden waren. Dabei wurde vereinbart, die Postversorgung langfristig abzusichern und insbesondere den ländlichen Raum zu stärken. Wie bereits berichtet, sollen dabei auch bestehende Versorgungslücken im Bezirk Lienz geschlossen werden. Die Iselregion und der Lienzer Talboden werden dabei ausdrücklich als Gebiete genannt, die von den geplanten Maßnahmen profitieren sollen.

Welche konkreten Projekte in Osttirol umgesetzt werden, steht derzeit noch nicht fest. Nach den Worten Stotters gehe es nun darum, gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort die nächsten Schritte festzulegen und die angekündigte Stärkung der Postversorgung mit konkreten Maßnahmen zu hinterlegen.