Am Freitag wurde über das Vermögen der „sun-matrei ganzer og“ ein Konkursverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Die Firma beschäftigt sich mit der Immobilienvermietung. Es sind keine Mitarbeiter betroffen. Als unbeschränkt haftende Gesellschafter agieren Natalis und Friedrich Ganzer. Über Natalis Ganzers Vermögen wurde bereits mit 15. Juni ein Konkursverfahren eröffnet. Über die Gründe der Insolvenz der Firma liegen keine geprüften Informationen vor. Die Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erhoben. Der Antrag auf Eröffnung dieser Insolvenz wurde von der Schuldnerin eingebracht.

Die Höhe der aushaftenden Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund 4,8 Millionen Euro. Ob die Insolvenzverwaltung den schuldnerischen Betrieb ohne weitere Nachteile für die Gläubiger fortführen kann, wird sich zeigen. Diese Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein. Bis 3. August können Gläubigerforderungen über den KSV1870 unter E-Mail: ins.innsbruck@ksv.at angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Gerhard Seirer aus Lienz bestellt. Die erste Prüfungstagsatzung wurde mit 17. August festgelegt.