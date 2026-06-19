Ungewöhnlicher Einsatz für Polizei und Feuerwehr in München: Ein Autofahrer entdeckte am Mittwoch auf einem Hotelparkplatz in Schwabing eine Schlange, die sich im Unterboden seines Fahrzeugs ein Nest gebaut hatte. Der 52-jährige Mann war mit seinem VW Tiguan aus der süditalienischen Stadt Tarent unterwegs gewesen. Seine Reise führte ihn zunächst nach Prag, anschließend nach Regensburg und schließlich nach München. Dort bemerkte er beim Ausladen seines Gepäcks plötzlich das Reptil und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Reptilienauffangstation

Vor Ort stellten Experten fest, dass es sich um eine etwa 1,50 Meter lange Vierstreifennatter handelt. Die ungiftige Würgeschlange hatte sich im Bereich des hinteren rechten Rades ein Versteck geschaffen und die gesamte Strecke als blinder Passagier überstanden. Gemeinsam gelang es Polizei und Feuerwehr, das Tier innerhalb von rund 30 Minuten sicher aus dem Fahrzeug zu befreien. Nach der aufregenden Reise wurde die Natter in eine Reptilienauffangstation gebracht.

Mittel- und Süditalien

Die Vierstreifennatter gehört zu den größten Schlangen Europas und kann eine Länge von mehr als zwei Metern erreichen. Ihr Verbreitungsgebiet umfasst vor allem Mittel- und Süditalien, wo sie in Wäldern und Buschlandschaften lebt. Sie ist für Menschen ungefährlich, da sie nicht giftig ist und normalerweise den Kontakt meidet. Als Würgeschlange erbeutet sie ausschließlich kleinere Tiere wie Nagetiere oder Vögel.