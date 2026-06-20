Die Ermittlungen nach dem tragischen Bootsunglück in der kroatischen Meerenge Splitska Vrata zwischen Brač und Šolta, bei der vier Tschechen ums Leben kamen, gab es nun eine überraschende Wende: Jener 1. Offizier, der den Katamaran Krilo Eclipse während des Zusammenstoßes mit dem Segelboot der Tschechen gesteuert hat und mittlerweile in Untersuchungshaft ist, soll laut aktuellem Stand der Ermittlungen viel zu schnell unterwegs gewesen und dem Segelboot die Vorfahrt genommen haben.

Laut jutarnji.hr wird dem 1. Offizier unter anderem vorgeworfen, Verkehrsregeln missachtet und dem Segelboot die Vorfahrt genommen zu haben, obwohl er freie Sicht gehabt haben soll. Darüber hinaus soll der 33-jährige erfahrene Seemann mit 32 Knoten und somit mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Das Segelboot, auf dem sich acht Tschechen befanden, sei um ein Vielfaches langsamer unterwegs gewesen. Gesteuert wurde es von einem 64-Jährigen, der beim Unglück ebenfalls ums Leben kam.

Beschuldigter bestreitet Vorwürfe

Da das Segelboot nicht motorisiert war, war seine Manövrierfähigkeit stark eingeschränkt, und es konnte eine Kollision mit dem Katamaran nicht verhindern. Auch der 1. Offizier des Katamarans versuchte, als er die Gefahr erkannte, durch Geschwindigkeitsreduzierung eine Kollision mit dem Segelboot zu verhindern. Doch dafür war es bereits zu spät.

Der Beschuldigte wurde mittlerweile bereits einvernommen. Laut Večernji list bestreitet er aber die Vorwürfe. „Mein Mandant hat sich aktiv verteidigt und alle Umstände, die dem tragischen Ereignis vorausgingen, dargelegt“, bestätigte Verteidigerin Zvjezdana Barić gegenüber dem Portal Dalmatinski. Der 1. Offizier behauptet, alles in seiner Macht Stehende getan zu haben und dass das Segelboot ständig den Kurs geändert habe. Ihm drohen bei einer Verurteilung drei bis 15 Jahre Haft. Der Kapitän des Katamarans wird nicht strafrechtlich verfolgt, da er sich zum Zeitpunkt des Unglücks nicht an seiner Position hätte befinden müssen. Der 1. Offizier hatte die alleinige Befugnis zum Steuern.