„Wir sind hier jeden Tag in Panik.“ Mit diesen Worten macht der ehemalige, mittlerweile pensionierte Kapitän der Fähre „Korčula“ auf die Gefahren an den großen Hafeneinfahrten in Kroatien aufmerksam. Das Hafentor von Split, wo nun bei einem Zusammenstoß eines als Fähre genutzten Katamarans mit einem Segelboot vier Menschen gestorben sind, sei eine besonders gefährliche Engstelle, es herrsche „ein einziges Chaos“.

Das Portal morski.hr veröffentlichte dazu auch ein Video, auf dem zu sehen ist, wie ein Schnellboot mit einem Abstand von nur 30 Metern vor dem Bug der Fähre vorbeifährt.

Das Video von Morski TV

Auch Kristijan Antic hat in seinem Blog schon mehrfach vor den Gefahren, denen Kapitäne und Skipper in den kroatischen Hafeneinfahrten ausgesetzt seien, gewarnt. Als größter Fährhafen Dalmatiens sei das Gebiet vor Split, wo sich das Unglück ereignet hat, ein permanentes Drehkreuz: „Wer hier unterwegs ist, muss jederzeit mit den schnellen Katamaranen und den riesigen Autofähren rechnen, die im Minutentakt Richtung Brač, Hvar oder Vis auslaufen. Der Sog und Wellenschlag dieser Schiffe kann für kleine Boote gefährlich werden.“ Das Problem dabei: Die großen Schiffe können nicht so schnell abbremsen oder ihren Kurs ändern wie kleine Sportboote. Daher mahnen die Kapitäne, Abstand zu halten, Hafeneinfahrten zügig zu durchfahren und keine unberechenbaren Wendemanöver zu vollführen.

Fährbetreiber meldet sich zu Wort

Nach dem tragischen Unglück hat sich mittlerweile auch die Firma Kapetan Luka Krilo d.o.o., die die Fähre betreibt, zu Wort gemeldet, wie tportal.hr berichtet. In der schriftlichen Stellungnahme sprach das Unternehmen den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen sein Beileid aus und versicherte, von Anfang an mit den Behörden kooperiert zu haben, um die Umstände des Unfalls zu klären. Weitere Informationen wollten sie jedoch aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht preisgeben, schreibt Večernji. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache laufen.