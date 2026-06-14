Bei einem schweren Schiffsunglück in den Gewässern zwischen den kroatischen Inseln Brač und Šolta sind am Sonntag laut ersten Meldungen drei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person wird noch vermisst, berichtet die kroatische Tageszeitung „24sata“. Das nationale Seenotrettungs- und Suchkoordinierungszentrum (MRCC) in Rijeka hat den Unfall mittlerweile bestätigt.

Nach ersten Angaben kollidierte gegen 11.30 Uhr ein Segelboot unter französischer Flagge mit dem Passagierkatamaran „Krilo Eclipse“ in der Meerenge Splitska Vrata (Split-Tor). Das Segelboot sank nach dem Zusammenstoß. An Bord des Segelboots sollen sich acht Personen befunden haben. Vier von ihnen konnten aus dem Meer gerettet werden. Drei Menschen starben, nach einer weiteren Person wurde am Sonntagnachmittag noch gesucht.

Video vom Unfallort

Große Such- und Rettungsaktion

Auf dem Katamaran befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 118 Passagiere sowie sieben Besatzungsmitglieder. Mehrere Personen wurden verletzt und in das Klinikum nach Split gebracht. Unmittelbar nach der Unglücksmeldung leitete die Seenotrettungsleitstelle Rijeka eine groß angelegte Such- und Rettungsaktion ein. Beteiligt sind Schiffe der Hafenbehörde Split, der Wasserschutzpolizei, Rettungsdienste sowie ein Hubschrauber.

Die „Krilo Eclipse“ ist ein Schnellkatamaran der Reederei Kapetan Luka - Krilo. Das Schiff verkehrt regelmäßig zwischen Split und mehreren dalmatinischen Inseln. Die genaue Ursache der Kollision ist noch unklar. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft des Landkreises Split gemeinsam mit der Polizei geführt.