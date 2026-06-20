Der Wachtlechnerhof in Gaimberg ist unter anderem Zuhause von 18 Kühen, deren Milch zu 80 Prozent an die Tirol Milch geliefert wird. Den Rest vermarktet Familie Hauser über zwei Milchautomaten. Einer davon ist seit den 1990er-Jahren Anlaufstelle für Kunden im Dorf. Der zweite wurde vor einigen Jahren beim Interspar in Nußdorf-Debant aufgestellt. Was außer der Milchproduktion am Betrieb noch Tradition hat, ist, dass Hermine Hauser nach ihrer Mutter Andrea Baumgartner bereits die zweite weibliche Übernehmerin des Hofs ist – auch wenn sie diesen gemeinsam mit ihrem Mann Matthias führt.

In Tirol wird laut Landwirtschaftskammer (LK) jede fünfte Landwirtschaft von einer Frau geführt: „Das sind 2168 Betriebe, Tendenz steigend. Österreichweit gesehen ist dieser Anteil etwas höher: 36 Prozent der Betriebe sind weiblich geführt, was EU-weit der zweithöchste Anteil ist.“ Die Vereinten Nationen haben das heurige Jahr zum „Internationalen Jahr der Bäuerinnen“ erklärt, was die LK und die LK Bäuerinnen Tirol zum Anlass nehmen, die Leistungen der Frauen in der Landwirtschaft verstärkt sichtbar zu machen. Die Kammerspitze besuchte deshalb im Zuge der Bezirksrunde auch den Wachtlechnerhof.

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

„Bäuerinnen sind seit jeher Herz und Motor jedes Hofes. Dass ihre Rolle sich über die Jahrzehnte weiterentwickelt hat und immer mehr Frauen als Betriebsführerinnen tätig sind, ist absolut begrüßenswert. Viel wichtiger ist mir allerdings, dass viele Frauen die Möglichkeiten erkennen, die ein Bauernhof bietet und sich so ein Einkommensstandbein und ihren individuellen Arbeitsplatz am Bauernhof schaffen. Dazu braucht es eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Familie auf Augenhöhe“, sagt Landesbäuerin und LK-Vizepräsidentin Helga Brunschmid. Das bestätigt auch Hermine Hauser: „Das Wichtigste ist Teamwork. Es braucht die Zusammenarbeit von Alt und Jung, nur dann kann man einen Betrieb erfolgreich führen.“

Bäuerinnen-Netzwerk

Ein wichtiges Netzwerk, in dem Frauenpower gefragt ist, sind in diesem Zusammenhang auch die LK Bäuerinnen. Mit rund 21.500 Frauen bilden sie laut LK das größte Frauennetzwerk Tirols, das von Orts- bis auf Bundesebene vernetzt ist. Im August werden die Gremien neu gewählt. „Bäuerinnenarbeit ist wichtig auf allen Ebenen! Daher sind wir bemüht, für die nächste Funktionsperiode wieder möglichst flächendeckend in allen Gemeinden vertreten zu sein. Derzeit sind sechs Gemeinden ohne Ausschuss. Diese Zahl wollen wir reduzieren“, betont die Lienzer Bezirksbäuerin Karin Huber. In diesem Netzwerk würden im Austausch mit anderen Frauenorganisationen wichtige Themen weitergebracht. „Deshalb freuen wir uns über jede motivierte Frau, die sich bereit erklärt, Funktionen zu übernehmen“, sagt Huber.

Herausforderungen für die Landwirtschaft

Im Bezirk Lienz werden rund 1500 land- und forstwirtschaftliche Betriebe bewirtschaftet. „Die Trockenheit im Frühjahr hat den ersten Aufwuchs im Grünland zumindest halbiert. Ackerfrüchte wie Kartoffeln, Getreide, Silomais, sind etwas besser davongekommen. Die Niederschläge der letzten zwei Wochen lassen zumindest auf gutes weiteres Wachstum hoffen“, schildert Bezirksobmann Konrad Kreuzer die Herausforderungen. Auch die Inanspruchnahme land- und forstwirtschaftlicher Flächen etwa für Stromleitungen, Natura 2000-Gebiete, verkehrstechnische oder touristische Sonderwidmungen fordere den vollen Einsatz der LK: „Es ist unsere Aufgabe zu schauen, dass die Bäuerinnen und Bauern nicht ins Hintertreffen geraten.“

Was die Absatzsituation betrifft, gestaltet sich diese laut LK in Osttirol ähnlich wie landesweit: „Während der Milchpreis nach wie vor unter Druck steht und die höheren Produktionskosten nur unzureichend abdeckt, liegt der Nutz- und Schlachtviehbereich weiterhin auf einem ausgezeichneten Niveau.“ Auch das Niveau des Holzpreises sei zufriedenstellend, ganz anders als die neue finanzielle Ausgestaltung des Waldfonds: „Die extremen Schadereignisse der letzten Jahre haben gezeigt, wie wichtig Wiederbewaldungs- und Pflegemaßnahmen sind. Diese sind ohne öffentliche Mittel nicht umzusetzen.“