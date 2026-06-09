Gutes Essen macht nicht nur satt. Es bringt Menschen zusammen, schafft gute Gefühle und verleiht kleinen wie großen Anlässen eine zusätzliche Bedeutung. Diese Gedanken stellen die Geigenseer Privatbrauerei, die Genussplattform Gaumenfest.at und mehrere Osttiroler Produzenten nun in den Mittelpunkt einer Zusammenarbeit. Gemeinsam möchten die Erzeuger die Vielfalt regionaler Lebensmittel sichtbar machen und zeigen, dass in diesen nicht nur Geschmack, sondern ganz viel Lebensqualität und Leidenschaft stecken.

Genussboxen von Burger bis Bierkas

Zum Auftakt der Kooperation wurden mehrere Genussboxen entwickelt, die heimische Lebensmittel mit den Geigenseer-Bierspezialitäten aus dem Defereggental verbinden. Im Angebot stehen eine Wagyu-Burger-Box, eine Milchkalb-Burger-Box, eine klassische Speckjause, eine Wildbox mit Fleisch von Hirsch, Reh oder Gams sowie der prämierte Deferegger Bierkas. Sie werden zunächst kostenlos ins Haus nach Osttirol und in weiten Teilen Kärntens geliefert.

„Bier ist weit mehr als ein Getränk. Bier kann den Charakter eines Gerichts unterstreichen, Aromen hervorheben und ein Geschmackserlebnis auf eine neue Ebene heben“, erklärt Bastian Stolz, Geschäftsführer der Geigenseer Privatbrauerei. „Mit dieser Kooperation möchten wir zeigen, wie spannend die Verbindung von Braukultur und hochwertigen regionalen Lebensmitteln sein kann.“ Die Boxen wurden rund um konkrete Genussmomente entwickelt, vom unkomplizierten Burger zum Vatertag, über die Jause zum Teilen bis zur „Wilde Auszeit“-Box für die ganze Familie.

Eine gute Zeit beginnt am Tisch

„Wir möchten Menschen dazu inspirieren, sich bewusst Zeit für die schönen Dinge des Lebens zu nehmen. Gutes Essen kann das Leben bereichern, Menschen zusammenbringen und besondere Erinnerungen schaffen“, sagt Claudia Hölbling, Geschäftsführerin von Gaumenfest.at. Hinter regionalen Lebensmitteln stehen laut Hölbling nicht nur hochwertige Rohstoffe, sondern auch Menschen, Leidenschaften und Überzeugungen. „Genau diese Verbindung möchten wir sicht- und erlebbar machen.“

Osttiroler Betriebe als starke Partner

Mitgetragen werden die Genussboxen von weiteren Osttiroler Betrieben. Dabei sind der Sporerhof der Familie Webhofer aus Gaimberg, der Bio-Waldnerhof der Familie Plankensteiner aus Dölsach, der Gasslerhof von Michael Fasching in Nikolsdorf, der Biohof Stemberger in St. Veit im Defereggental sowie die Osttirol Genuss GmbH aus Außervillgraten. Gemeinsam stehen sie für hochwertige Lebensmittel, nachvollziehbare Herkunft und regionale Wertschöpfung. „Für uns geht es nicht nur um Speck und Würstel. Es geht darum, Lebensmittel herzustellen, die man gerne mit Familie und Freunden teilt“, betont Michael Fasching stellvertretend für die Betriebe.

Genussboxen ab sofort erhältlich

Die Genussboxen sind ab sofort über Gaumenfest.at bestellbar. Im Rahmen der Auftaktaktion erfolgt die Zustellung kostenlos. Interessierte können ihre Bestellung alternativ telefonisch unter 0664-429 87 68 aufgeben. Alle rechtzeitg bestellten Genussboxen werden am 12. und 13. Juni und damit noch vor dem Vatertag persönlich im Bezirk Lienz sowie von Oberdrauburg bis Klagenfurt in Kärnten zugestellt – damit Osttiroler Braukultur, bäuerliche Lebensmittelkultur und regionale Wertschöpfung möglichst einfach zugänglich sind.