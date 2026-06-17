Es war Anfang April, als sich Bewohner von St. Johann im Walde darüber empörten, dass auf Feldern in der Umgebung Kompost mit Plastiksäcken, Plastikbechern und Verpackungsmüll aufgebracht worden ist. Gleich darauf stellte sich heraus, dass Felder in Kienburg bei Huben (Gemeinde Matrei) ebenso betroffen waren. Der Kompost stammte aus der Matreier Kompostieranlage, die von Robert Mühlburger betrieben wurde. Der ist inzwischen in Pension. Die Anlage liegt in der Zuständigkeit des Abwasserverbandes Hohe Tauern Süd. Aufgebracht wurde das Material von den Firmen Gumpitsch und Winkler. Bei den Feldern handelt es sich um den Besitz des Matreier Bürgermeisters Raimund Steiner (Matreier Liste), der auch Obmann des Abwasserverbandes Hohe Tauern Süd ist.

Anzeige bei der BH Lienz eingegangen

Drei Wochen nachdem die Kleine Zeitung exklusiv über diesen Umweltfrevel berichtet hatte, ging bei der Bezirkshauptmannschaft Lienz eine Anzeige ein. Es kam zu Erhebungen. Doch damit nicht genug. Der Fall landete bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck. Hans-Jörg Mayr, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, informiert, dass in der Causa ein Ermittlungsverfahren läuft – „wegen des Verdachts umweltgefährdenden Behandelns und Verbringens von Abfällen“. Mayr lässt auch wissen, dass es einen Anfangsverdacht gibt: „Deshalb wurden weitere Ermittlungen in Auftrag gegeben.“

Hans-Jörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft, lässt wissen, dass es einen Anfangsverdacht gibt © STA-IBK

Polizei nimmt Verdächtige ein

Die Polizei ist derzeit im Auftrag der Staatsanwaltschaft im Einsatz. Der Justiz liegen als Namen von Verdächtigen Robert Mühlburger, Raimund Steiner und Hans Gumpitsch vor. Bereits einvernommen wurde Mühlburger, der deshalb aus allen Wolken gefallen ist. Er war es, der mitgeteilt hat, dass der Abwasserverband die Räumung des Kompostplatzes beauftragt habe. Mühlburger sagt: „Ein Wahnsinn, dass ich bei der Staatsanwaltschaft als Verdächtiger geführt werde – nach 30 Jahren tadelloser Kompostierung. Ich bin in dieser Sache der Unschuldigste. So einen Abgang habe ich mir nicht gewünscht.“

Dem Vernehmen nach ermitteln in der Causa auch die AMA (Agrarmarkt Austria) und die AGES (Agentur für Gesundheit für Mensch, Tier, Pflanze und Umwelt), da es sich bei der Nutzung der betroffenen Felder um die Erzeugung von Lebensmitteln wie Milch handelt. Anders als Mühlburger waren Bürgermeister Steiner und Hans Gumpitsch für eine Stellungnahme nicht bereit.