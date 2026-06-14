Der Tag von Familie Stemberger startet früh und dauert lange. Haus, Hof, Tiere, Ferienwohnungen, Stall, Weideflächen und Almen – es gibt viel zu tun. Inmitten der Osttiroler Bergwelt und umgeben von der Natur des Defereggentals liegt ihr Biobauernhof – er ist seit über 150 Jahren in Familienbesitz. Zusammenhalt wird großgeschrieben: Drei Generationen leben unter einem Dach. Die Stärken der einzelnen Familienmitglieder werden gezielt eingesetzt. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, dem „Unternehmen Familie“ zum Erfolg zu verhelfen.

Bis 2009 haben Chrysanth (82) und Margit Stemberger (65) den Betrieb im Nebenerwerb geführt, danach übernahmen Sohn Bernhard (40) und dessen Frau Isabella (40). Die enge Zusammenarbeit geht mit schönen Momenten, gleichermaßen aber auch mit Herausforderungen einher. Generationskonflikte mussten überwunden werden. „Ich habe viel von meinem Vater gelernt, aber jeder hat seine eigenen Sichtweisen. Wir haben den Betrieb auf links gedreht“, erinnert sich Bernhard Stemberger.

Bernhard Stemberger mit seinen Tieren © Blue Puma

Die Junglandwirte bringen sich mit ein

Nach der Übernahme wurde sukzessive umstrukturiert. „2018 haben wir mit der Direktvermarktung und 150 Bio-Hennen begonnen. Die Zahl stieg auf 1280. Inzwischen sind wir Osttirols größter Bio-Legehennenbetrieb.“ Jahrelang wurde investiert und modernisiert, die Familie baute sich mehrere Standbeine auf. Einige davon sind in einem 2021 gebauten Gebäude vereint: Die Metzgerei samt der Firma „Deferegger Qualitätsfleisch OG“, eine Hofmolkerei und ein Hofladen. Diverse Auszeichnungen wie das „Kasermandl in Gold“ sprechen für die Qualität der Produkte. „Wir erkannten früh eine Nische im Tal: Die Direktvermarktung. Im Laufe der Jahre entwickelte sich eine Eigendynamik und es kamen immer mehr Produkte hinzu“, schildert Stemberger. Zudem hat die Familie vier Ferienwohnungen.

Um alles unter einen Hut zu bringen, steht die dritte Generation bereits in den Startlöchern. Sebastian (16) hilft in der Metzgerei, im Stall und auf dem Feld mit. Schwester Johanna (14) kümmert sich um die Ferienwohnungen und das Eierverpacken. Alexander (12) ist ebenfalls gerne bei den Hühnern unterwegs.

Ein gemütliches Beisammensein reicht aus

„Sie helfen gerne mit, sind engagiert und haben ihre eigenen Aufgabenbereiche. Sebastian ist mit viel Begeisterung bei der Sache und wird irgendwann den Hof übernehmen. Für seine Geschwister ist die Landwirtschaft eher ein Hobby“, sagt Papa Bernhard, der mit zwei Brüdern und einer Schwester aufgewachsen ist. Obwohl er das „landwirtschaftliche Familienerbe“ fortführt, ist sein Vater nach wie vor voller Tatendrang bei der Sache. Angestellte – unter anderem in der Metzgerei und der Molkerei – helfen der Familie zusätzlich aus.

Es ist ein tägliches Miteinander, das auch am Vatertag eine zentrale Rolle spielt. Extravagante Restaurantbesuche oder abenteuerliche Unternehmungen stehen nicht am Programm. Bernhard und Chrysanth Stemberger wünschen sich ein „gemütliches Beisammensein und ein Glas zum Anstoßen“. Bei schönem Wetter ist die Familie auf dem Feld anzutreffen. „Nach getaner Arbeit werden wir uns dann gegenseitig mit unseren eigenen Produkten verwöhnen. Eine gemeinsame Jause mit Lebensmitteln, die wir selbst produziert haben – wer kann das schon von sich behaupten?“, lacht Bernhard Stemberger. Alle drei Generationen sind sich einig: „Was will man mehr?“