Es wird allmählich dunkler. Gerd Thiele hält auf dem Nachhauseweg einen Moment inne und blickt gen Himmel. Dort ist langsam aber stetig ein Stern nach dem anderen zu sehen. Sie wirken zum Greifen nahe und sind doch Billionen Kilometer – teilweise sogar Lichtjahre – von der Erde entfernt. Die Faszination für diese fremde Welt begleitet Thiele schon sein gesamtes Leben. Der gebürtige Deutsche war als Leiter des Planetariums in Cottbus tätig, von 2011 bis 2015 Präsident und von 2015 bis 2019 Vizepräsident der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien, der auch die Planetarien in Österreich angehören. Im Mai 2025 trat er seinen wohlverdienten Ruhestand an. Im September entschloss er sich, die Heimat hinter sich zu lassen und verlegte seinen Lebensmittelpunkt aus familiären Gründen nach Spittal. „Meine Tochter wohnt seit zehn Jahren hier, hat hier auch geheiratet und ihre eigene Firma“, erzählt der 67-Jährige.

Untätig zu sein war für Thiele trotz Pension nicht vorstellbar. Schwiegersohn und Filmproduzent Christian Rieder – ihm gehört die Spittaler Kinofabrik, zudem führt er gemeinsam mit Thieles Tochter Jana das Unternehmen „Five Elements Films“ – brachte ihn schließlich auf eine außergewöhnliche Idee. Nach kurzer Planung gründeten die beiden die Veranstaltungsreihe „Durch die Sterne“.

Gerd Thiele zog im September 2025 nach Kärnten © Sebastian Thiele

Kostenlose Vorträge

Die Vorträge finden monatlich immer abends statt. „Darin gehe ich auf den aktuellen Sternenhimmel ein, erläutere, wo sich Sternenbilder befinden, erzähle, welche Legenden sich um sie ranken, warum es im Sommer warm ist und wie Jahreszeiten entstehen“, beschreibt Thiele. Auch Videos und Filme bereitet er dafür vor. „Mein Ziel ist es, dass auch Amateure anschließend das ein oder andere Sternenbild findet.“

Das Angebot ist kostenlos, Geld verdienen möchte Thiele damit nicht: „Es geht mir eher darum, meine Freude an diesem Thema weiterzugeben und etwas für die naturwissenschaftliche Volksbildung zu tun.“ Die nächste Veranstaltung findet am Mittwoch, dem 24. Juni, um 18.30 Uhr in der Kinofabrik (Villacher Straße 95) statt. Um Anmeldungen unter E-Mail: willkommen@kinofabrik.at wird gebeten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für vertiefendere Gespräche.

In den kostenlosen Vorträgen gibt Gerd Thiele sein Wissen über den Sternenhimmel weiter © Christian Rieder