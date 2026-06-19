Mit Beginn des neuen Schuljahres im Herbst sollte auch der Unterricht in der „Freien Waldorfschule“ Hermagor starten. Doch daraus wird nichts. Grund ist, dass bisher noch kein geeigneter Standort gefunden wurde. „Wir haben uns bereits einige Objekte im Unteren Gailtal und im Gitschtal angesehen“, sagt Hans Hermann. Er ist der Präsident des Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik im Gailtal. „Allerdings war das passende Objekt noch nicht dabei. Entweder waren die zu investierenden Kosten für uns nicht stemmbar und in anderen Fällen lagen die Mietvorstellungen weit über dem, was für uns möglich ist. Genügend interessierte Eltern und zwei potenzielle Pädagoginnen hätten wir“, sagt Hermann. Zwar sprach er im Jänner noch von einer Notlösung, jedoch gehe sich diese für das Schuljahr 2026/27 nicht mehr aus.

Das zukünftige Schulgebäude sollte sich im Grünen zwischen Hermagor und Kötschach-Mauthen befinden. Wir brauchen den Freiraum rundherum, da wir mit den Kindern viel draußen arbeiten und die Natur ein erweitertes Klassenzimmer ist“, erklärt der Präsident. Platz für zwei große Klassenräume, ein Lehrerzimmer, ein Pausenraum, sanitäre Anlagen sowie Erweiterungsmöglichkeiten für Werken, Küche, Kreativräume und Bewegung sollten ebenfalls gegeben sein. Langfristig sind jahrgangsübergreifende Klassen von der ersten bis zur achten Schulstufe samt regulärem Fachschulabschluss geplant.

Fest soll Bekanntheit steigern

Einem Start mit dem Schuljahr 27/28 blickt Hermann zuversichtlich entgegen: „Wir haben uns fest vorgenommen, dass es dann losgehen soll. Wir freuen uns über jegliche Anfragen zu Objekten, die passen könnten.“ Um die Bekanntheit zu steigern und Interesse für das Vorhaben des Vereins zu wecken, findet am Samstag, dem 20. Juni, beim Gasthof Löffele in Hermagor ein großes Sommerfest statt. Am Programm stehen unter anderem: Stockbrot backen, Seilhüpfen, Basteln mit Naturmaterialien, Ponyreiten und Kinderschminken.