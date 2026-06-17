„Cornhole“ nennt sich jene amerikanische Trendsportart, die längst nicht mehr nur dort auf Begeisterung stößt. Auch in Lurnfeld hat das Wurfspiel seine „Fans“ gefunden. „Wir sind vor Jahren im Internet darauf gestoßen und haben ein Spielbrett nachgebaut“, erinnert sich Florian Rainer. Er ist der Obmann des Vereins „Die weißen Murmeltiere“. Bei sämtlichen Veranstaltungen nahmen die Mitglieder das Holzbrett als Attraktion für die Gäste mit. „Es war jedes Mal der Hit. Die Leute wollten gar nicht mehr aufhören zu spielen. Also haben wir weitere Holzbretter gebaut“, berichtet Rainer. Die Idee reifte, ein Turnier veranstalten zu wollen. Die Planungen wurden in die Tat umgesetzt: am Samstag, dem 20. Juni, findet Oberkärntens 1. „Cornhole“-Turnier statt.

Das Prinzip ist einfach und schnell erklärt. „Cornhole“ wird meist in Zweierteams gespielt. Aus acht Metern Entfernung müssen mehrere kleine Säckchen (diese wiegen etwa 450 Gramm) in ein Loch auf einem Holzbrett geworfen werden. Trifft man das Loch, erhält man drei Punkte. Bleibt das Säckchen auf dem Brett liegen, erhält das Team einen Punkt.

Video zur Verfügung gestellt vom Verein „Die weißen Murmeltiere“

Anmeldungen und Ablauf

Schauplatz für das 1. Oberkärntner „Cornhole“-Turnier ist die Burgruine Feldsberg in Pusarnitz. „Es soll ein gemütlicher Nachmittag mit tollem Ambiente werden, es gibt einen Ausschank, Musik und wir werden grillen“, verrät Rainer. Start ist um 15 Uhr. Es haben sich bereits circa 20 Teams angemeldet, noch sind Plätze frei. Anmelden kann man sich telefonisch unter 0660-180 66 17. Das Startgeld pro Team beträgt 30 Euro.

Am Vortag werden die angemeldeten Teams in Gruppen eingeteilt. „Innerhalb dieser spielt man gegeneinander. Anschließend finden die Platzierungsspiele statt“, erklärt Rainer den Ablauf. Zu gewinnen gibt es Bauernkörbe und Gutscheine von Lokalen in der Gemeinde. Was muss man können, um am Turnier teilnehmen zu können? „Nichts, der Spaß steht im Vordergrund“, freut sich der Verein.