Nicht nur Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) freut sich über die Matura-Bilanz, auch Österreichs AHS- und BHS-Absolventen sind zufrieden – aus gutem Grund. Denn die große Mehrheit von ihnen hat die schriftliche Matura (standardisierte Reife- und Diplomprüfung) positiv hinter sich gebracht. Mit respektablen Erfolgsquoten, wie die am Freitag veröffentlichten vorläufigen Zahlen des Ministeriums zeigen. Sie liegen zwischen 97,7 und 99,2 Prozent. Die finalen Ergebnisse wird es im Dezember geben, nach neuerlicher Datenprüfung durch die Statistik Austria.

Hier die Zahlen im Detail: Österreichweit haben an den AHS (also den Gymnasien) 99,2 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Deutsch-Matura bestanden. In Englisch sind es 98,7 und in Mathematik 97,7 Prozent. An den BHS (HTL, HAK, HLW usw.) sind die Quoten sogar noch etwas besser: 98 Prozent haben die Matura in Angewandter Mathematik bestanden, in Englisch sind es 98,9 Prozent und in Deutsch 99,2 Prozent. In beiden Schultypen sind dies ähnlich gute Ergebnisse wie im Jahr zuvor.

2500 Maturanten aus Kärnten

In Kärnten sind insgesamt rund 2500 Schüler und Schülerinnen zur Matura angetreten. Davon circa 1100 an AHS und 1400 an BHS. Grundsätzlich seien die Leistungen stark und stabil, auch im Vergleich zum Vorjahr, so Bildungsdirektorin Isabella Penz.

Die Ergebnisse aus Kärntens Matura-Klassen zeigen einige Auffälligkeiten: So gibt es an den AHS die österreichweit wenigsten „Sehr gut“ in Mathematik – nämlich nur 13,1 Prozent. Der Österreichschnitt liegt bei 14,8 Prozent. Und auch in Englisch ist bei den „Sehr gut“ noch Luft nach oben: 19,8 Prozent der Maturanten haben eines. Beim Spitzenreiter Oberösterreich sind es 22,7 Prozent, im Österreichvergleich sind es 22,6 Prozent. Im Fach Deutsch liegen die AHS-Schüler mit den „Sehr gut“ im Mittelfeld: 20,4 Prozent schafften einen „Einser“, in ganz Österreich sind es durchschnittlich 21,1 Prozent.

Bildungsdirektorin Isabella Penz © Markus Traussnig

Und an den BHS? Da glänzen die Kärntner vor allem in Deutsch mit 18,4 Prozent „Sehr gut“. Nur die Steiermark hat mit 19,5 Prozent mehr. Beide Länder liegen damit deutlich über dem Bundesschnitt von 16,3 Prozent „Sehr gut“. In Englisch und Mathematik gibt es 14,5 bzw. 11,1 Prozent „Sehr gut“. Die Quoten liegen damit deutlich unter den durchschnittlichen Österreichzahlen von 17,2 bzw. 14,7 Prozent „Sehr gut“ in Englisch und Mathematik.

Weniger ist hier mehr

Dafür schaut es am unteren Ende der Notentabelle an Kärntens AHS und BHS viel besser als im Österreich- und im Bundesländervergleich aus. An den Gymnasien gibt es bei der Deutsch-Matura nur 0,3 Prozent „Nicht genügend“, österreichweit sind es 0,8 Prozent. In Englisch ist die Kärnten-Quote 1 Prozent, in Österreich 1,3 Prozent. Und in Mathematik gibt es an unseren AHS 1,9 Prozent „Nicht genügend“, im Österreichvergleich hingegen 2,3 Prozent.

Noch viel besser – weil weniger „Fleck“ – schneiden die BHS ab: 0,4 Prozent der Maturanten bekamen in Deutsch sowie 0,2 Prozent in Englisch und 1,2 Prozent in Angewandter Mathematik ein „Nicht genügend“. Zum Vergleich: 0,8 sowie 1,1 und 2 Prozent „Fünfer“ gibt es in diesen Gegenständen österreichweit.