Er ist wieder da. Empörungsökonom und Ex-Politiker Gerald Grosz mischt seit letzter Woche auf Social-Media im Grazer Wahlkampf mit. In den Videoclips wettert er vor leeren Shops und vor Kebapläden gegen die „scheinkonservative ÖVP“ und gegen die Kommunisten, die in den letzten Jahren die Stadt allesamt kaputt gemacht hätten. Vor allem das als rassistisch diskutierte Video über die „Kleinunternehmer, die uns unterwandern und die wir nicht wollen“, sorgte für Aufregung. Seine uneigennützige Wahlempfehlung gibt er auch ab: Er tritt für den FPÖ-Spitzenkandidaten René Apfelknab ein.

Die blaue Beziehungspflege des Gerald Grosz

Dass er auf der Honorarliste der Blauen stehe, weist er zurück: „Ich mache das freiwillig.“ Doch in der freiheitlichen Familienaufstellung ist es im Match um Aufmerksamkeit längst ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Grosz tritt als Büttenredner bei Parteitreffen der FPÖ und AfD auf. Die Parteien leihen ihm ihre Bühne, Reichweite und Netzwerke, um seine Bücher zu promoten. Und umgekehrt. Da geht es auch richtig familiär zu: Sein Ehemann Thomas Grosz-Rauchenberger hat bei gutem freiheitlichen Wind einen Karrieresprung von der Stadt Graz ins Büro des blauen Landeshauptmanns Mario Kunasek geschafft. Auch das ist Teil der guten Beziehungspflege.

Roter Fußi als ewiger Grosz-Duellant

Langzeitpolitiker Grosz hat ja im Windschatten Jörg Haiders einst die FPÖ verlassen und seine Laufbahn beim BZÖ fortgesetzt. 2007 zog er als oranger Spitzenkandidat und Saubermacher mit einem Besen durch Graz, konnte damit aber nur zwei Mandate zusammenkehren. 2015 hat er sich vom polemischen Politiker zum politischen Polemiker verwandelt, ist rechter Influencer im Netz, umgarnter verlorener Sohn der FPÖ, Autor und tritt bei Fellner-Live als Meinungsgladiator gegen den linken Rudi Fußi an. Was die beiden nicht alles gemeinsam haben. Beide haben schon öffentlich bekundet, für den SPÖ-Vorsitz kandidieren zu wollen. Grosz erhielt keine Mitgliedschaft, Fußi scheiterte. Letzterer berät aktuell die Grazer SPÖ und ihre Spitzenkandidatin Doris Kampus – mit Auftrag – und nimmt das Duell mit Grosz nun auch im Grazer Wahlkampf an. Er antwortet auf dessen Hetz-Videos mit eigenen Clips und will im „Populismus-Faktencheck“ die „blauen Lügen entlarven“.

Spin Doctor aus Tal Silbersteins Kampagnen-Schmiede

Aber nicht nur bei Blau und Rot tauchen in diesem Wahlkampf altbekannte Einflüsterer auf. Auch die Neos setzen auf einen, der schon für viel Wirbel gesorgt hat. Peter Puller machte seinen Bachelor als Spin-Doctor 2005 bei der ÖVP auf dem Karmeliterplatz. Dort schulte er Funktionäre, wie sie mit gefälschten Leserbriefen und Internet-Posts Kampagnen verstärken können. Die damalige ÖVP-Chefin Waltraud Klasnic entschuldigte sich damals für die „Diffamierungskampagne“, von der sie nichts gewusst habe. 2015 mischte er für die Neos im Wahlkampf mit. Auch da gab es Aufregung um eine Massen-SMS an 27.000 Empfänger. Promoviert hat er im Negative-Campaigning 2017 im Sold von Tal Silberstein, dem umstrittenen Berater für die SPÖ-Kampagne. Puller hat auf einer Facebook-Seite untergriffig „Die Wahrheit über Sebastian Kurz“ verbreitet. Nun ist der Jung-Papa, der dieser Tage geheiratet hat, Sparring-Partner für Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner. „Er hat aber keinen Auftrag von uns“, betont der steirische Neos-Chef Niko Swatek, der den Kontakt hergestellt hat. Puller sieht sich nicht in der Rolle des Beraters: „Ich würde sagen, wir telefonieren öfter einmal, um unsere Einschätzungen zu teilen.“